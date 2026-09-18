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Власти Кёльна потратят около €700 000 на охрану общественного туалета

Маргарита Булохова / АиФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Власти Кёльна (Германия) тратят до €11 000 бюджетных средств в месяц на охрану общественного туалета в центре города. Об этом сообщает газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на ответ чиновников.

Согласно предоставленным данным, туалетный контейнер на улице Кребсгассе на площади Ноймаркт будет находиться под охраной ещё год.

Охрана работает у туалета с 2022 года, а вход в уборную платный — 50 центов. Суммарно  за пять лет город потратит на охрану до €704 000.

«Туалет на Кребсгассе продолжит работу и будет охраняться до тех пор, пока не откроется запланированный Центр помощи наркозависимым», — гласит сообщение властей.

Власти были вынуждены приставить к туалету охрану, так как он часто использовался как место для употребления наркотиков.

Новый центр помощи наркозависимым строится на улице Перленграбен, но его открытие было перенесено на следующий год. В мэрии надеются, что с появлением центра обстановка на площади Ноймаркт улучшится.
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Обществообщественный туалетохранаКельнГермания
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