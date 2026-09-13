Смял врага и пришел к цели: невероятный подвиг танка РФ вызвал панику в ВСУ

Экипаж танка Т-90М «Прорыв», совершившего подвиг на добропольском направлении, использовал все доступные средства для повышения неуязвимости машины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» прорвал оборону противника и совершил 15-километровый марш под атаками беспилотников на добропольском направлении.

Основной задачей танкистов было обеспечить продвижение штурмовых подразделений, передвигавшихся на легкобронированной технике, квадроциклах и мотоциклах.

«Во-первых, он не просто двигался, а маневрировал. Он использовал складки местности, где-то использовал лесополосы, для того, чтобы замаскироваться. Во-вторых, сейчас на бронетехнику устанавливают так называемые мангалы, а также снабжают их системами радиоэлектронной борьбы. Могут выполняться различные приемы ведения воздушного боя, или же танк прикрывали каким-то другим способом. Среди нововведений - натягивается сетка или устанавливается особая решеточка, которая не дает возможности для прямого попадания снаряда», - пояснил военный эксперт.

Попов отметил, что этот случай является показательным, поскольку свидетельствует о возвращении использования танков для вклинивания в оборону противника.

Ранее стало известно, что горы трупов тайно вывозят из Украины.