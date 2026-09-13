Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
738

Смял врага и пришел к цели: невероятный подвиг танка РФ вызвал панику в ВСУ

Минобороны РФ
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв», совершившего подвиг на добропольском направлении, использовал все доступные средства для повышения неуязвимости машины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» прорвал оборону противника и совершил 15-километровый марш под атаками беспилотников на добропольском направлении. 

Основной задачей танкистов было обеспечить продвижение штурмовых подразделений, передвигавшихся на легкобронированной технике, квадроциклах и мотоциклах. 

«Во-первых, он не просто двигался, а маневрировал. Он использовал складки местности, где-то использовал лесополосы, для того, чтобы замаскироваться. Во-вторых, сейчас на бронетехнику устанавливают так называемые мангалы, а также снабжают их системами радиоэлектронной борьбы. Могут выполняться различные приемы ведения воздушного боя, или же танк прикрывали каким-то другим способом. Среди нововведений - натягивается сетка или устанавливается особая решеточка, которая не дает возможности для прямого попадания снаряда», - пояснил военный эксперт.

Попов отметил, что этот случай является показательным, поскольку свидетельствует о возвращении использования танков для вклинивания в оборону противника. 

Ранее стало известно, что горы трупов тайно вывозят из Украины.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоэксклюзивтанк Прорывгенерал Поповэксклюзивные новостипрорыв танка
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть