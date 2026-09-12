Горы тел после удара мести: «летающие морги» вывозят солдат НАТО из Киева

Не менее пяти самолетов НАТО и специализированных медслужб вылетели к границе Украины за последние двое суток. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, сколько раненых и убитых наемников они смогут забрать.

Напомним, такие воздушные суда вывозят раненых и убитых иностранных наемников, подписавших контракт с ВСУ. Среди самолетов, приземлившихся у границ Украины, замечены «летающие реанимации» и военные транспортники, способные за считанные часы превратиться в летающие госпитали.

Примечательно, что один из таких спецбортов вылетел из Норвегии, куда ранее приезжал Владимир Зеленский.

Попов, комментируя появление на Украине «летающих моргов», отметил, что это может быть связано с недавним групповым ударом по военным объектам в Славянско-Краматорской агломерации.

«Два-три дня как раз хватило бы, чтобы разобрать завалы. Ищут, конечно, не своих, а иностранцев. Они делают все, чтобы вывезти их, чтобы они не попали в руки российских специалистов, поскольку это будет одним из элементов доказательной базы на будущее, когда все они попадут под суд. Пять подобных самолетов могут перевезти несколько десятков человек. Если их послали из Швеции или Норвегии, то это, вероятнее всего, Saab. Там помещается около 6-8 раненых. Они небольшие. Американские C-130 могут больше брать, но они скорее убитых перевозят», - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Николаев потерял сотни боевиков за одну атаку.