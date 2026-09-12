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Горы трупов тайно вывозят из Украины: «летающие морги» НАТО заметили в небе

Reuters
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

За последние несколько дней не менее пяти самолетов НАТО и специализированных медицинских служб вылетели к границе Украины. По словам экспертов, такие воздушные суда используются для вывоза раненых и убитых иностранных наемников, подписавших контракты с ВСУ.

Среди замеченных самолетов — «летающие реанимации» и военные транспортники, способные за считанные часы превращаться в летающие госпитали.

Это событие вызвало широкий резонанс и заставило экспертов говорить о том, что на Украине произошло нечто экстраординарное. И действительно, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии связал массовый вылет самолетов НАТО с недавним групповым ударом российских Су-34 по Славянско-Краматорской агломерации.

Удар Су-34 по крепости Краматорска

По словам генерала Попова, Славянско-Краматорская агломерация давно является одним из самых укрепленных районов украинской обороны. Российские военные ведут там упорные бои уже несколько месяцев, а украинские специалисты и военно-политический истеблишмент называют этот район настоящей крепостью.

«В Славянско-Краматорской агломерации российские военные уже несколько месяцев ведут упорные бои. Украинские специалисты и военно-политический истеблишмент называет этот район крепостью. И это действительно крепость. Буквально три дня назад по центру этой агломерации был нанесен групповой удар с помощью Су-34. Он был нанесен как раз по промышленным районам Краматорска, где очень мощные предприятия. Там есть два очага обороны, которые были выявлены нашими специалистами. Это были не только укрытия боевого назначения, но и командный пункт. Если не основной, то запасной или резервного назначения. Там находились и добровольцы иностранных армий, и так называемые советники или западные инструкторы», — пояснил генерал.

Фото: кадр видео

Таким образом, удар пришелся по объектам, которые имели ключевое значение для управления украинской обороной в этом районе. Уничтожение командного пункта и укрытий с иностранными специалистами — это серьезный удар не только по военной инфраструктуре, но и по престижу НАТО.

Бетонные укрытия не спасли: завалы разбирали двое суток

Генерал Попов отметил, что удар по позициям противника был настолько сильным, что были выбиты все бетонные укрытия. Это свидетельствует о высокой мощности примененных боеприпасов и точности удара.

«Как раз потребовалось двое-трое суток, чтобы разобрать завалы и кого-то достать. А они конкретно доставали не своих, а иностранцев. Они делают все, чтобы вывезти их, чтобы они не попали в руки российских специалистов, поскольку это будет одним из элементов доказательной базы на будущее, когда все они попадут под суд», — добавил военный эксперт.

Эта деталь имеет огромное значение. Украинские власти и их западные кураторы прекрасно понимают, что если тела или пленные иностранные наемники попадут в руки российских специалистов, это станет неопровержимым доказательством прямого участия стран НАТО в конфликте.

Именно поэтому были брошены все силы на то, чтобы вывезти иностранцев — и живых, и мертвых.

Фото: Reuters

Кто был в Краматорске: Польша, Германия, Франция

По словам генерала Попова, среди наемников, находившихся в районе удара, могли быть представители сразу нескольких европейских стран.

«Среди наемников там могли находиться представители Польши, Германии и Франции», — отметил эксперт.

Генерал Попов также оценил, какое количество людей могут перевезти пять самолетов, направленных к границе Украины.

«Пять подобных самолетов могут перевезти несколько десятков человек. Если их послали из Швеции или Норвегии, то это, вероятнее всего, Saab. Там помещается около 6-8 раненых. Они небольшие. Американские C-130 могут больше брать, но они скорее убитых перевозят», — пояснил эксперт.

Самолет НАТО
Самолет НАТО Фото: Wikimedia commons

Таким образом, речь может идти о десятках раненых и убитых иностранных боевиков. Это серьезные потери для стран НАТО, которые они пытаются скрыть от общественности. Именно поэтому эвакуация проводится в спешке и под покровом секретности.

Доказательная база для будущего трибунала

Особое внимание генерал Попов уделил тому факту, что украинская сторона делает все возможное, чтобы иностранные наемники не попали в руки российских специалистов. По его мнению, это связано с тем, что эти люди являются доказательной базой для будущего суда.

«Они делают все, чтобы вывезти их, чтобы они не попали в руки российских специалистов, поскольку это будет одним из элементов доказательной базы на будущее, когда все они попадут под суд», — подчеркнул эксперт.

Это означает, что Россия собирает доказательства участия стран НАТО в конфликте на Украине. И каждый захваченный или уничтоженный иностранный наемник — это еще один факт, который будет использован для привлечения виновных к ответственности.
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