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Синоптик Ильин сказал, когда в Москве выпадет первый снег

Валентина Андреева / АиФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Первый снег в Москве ожидается не раньше второй половины октября, заявил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«На вторую октября пока ожидаем первый снег. Заметное похолодание придет к концу первой декады, вторая декада октября начнется с невысоких температур от +3 до +8 градусов, в ночные часы будет попрохладнее. Поэтому пока ожидаем после 14-го октября», — сообщил Ильин.

Он также рассказал, как долго в Москве продержится тепло. По словам синоптика, эта и следующая неделя в столице будут довольными теплыми для этих чисел сентября.

Ранее синоптик Паршина предупредила о туманном бабьем лете в Москве.
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