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До +22℃. Синоптик Ильин пообещал теплую середину сентября

Теплая погода в Москве.
Теплая погода в Москве. / Кирилл Зыков / РИА Новости

Прогнозы вновь неблагоприятные. Синоптики передают, что к среде, 16 сентября, температура может существенно снизиться, плюс начнутся дожди. Конечно, не хотелось бы. Москвичи надеются на теплую солнечную осень. За подробной расшифровкой прогноза на ближайшую неделю обратились к синоптику Александру Ильину.

Будет тепло

Эксперт успокаивает: кто бы ни говорил, что начинающаяся неделя будет холодной, это заблуждение.

«Ближайшая неделя в столице будет если не жаркой, то по-настоящему теплой, — говорит он. — Вполне приятная сентябрьская погода установится довольно плотно. В плане похолодания можно говорить лишь о том, что ночи станут прохладнее. Но это естественно при длительных прояснениях. В основном, ожидается +5...+10℃ в ночные часы до четверга. В отдельные ночи, скажем, в среду, может быть где-то местами до +3...+4℃, и все. В пятницу ночью будет вообще +9...+14℃. А в дневные часы будет достаточно тепло. Термометры остановятся на отметке примерно в +17...+22℃, это практически погода, свойственная для завершения августа. В отдельные дни будет доходить даже до +20...+22℃».

Прогноз Ильина оставляет надежду на теплую середину сентября, и это прекрасно. В среду обещают +18...+22℃. Так что готовьтесь встретить центр рабочей недели в легких футболках.

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До 1 мм осадков

Интересуемся, что же будет с дождями, и тут информация синоптика не может не радовать. Александр говорит, что те осадки, которые пройдут на неделе, и дождями-то можно назвать с очень большой натяжкой.

«Осадки выпадут, но они будут очень кратковременными и небольшими, — поясняет эксперт. — Короткие дожди, которые где-то местами пройдут, скорее всего, во вторник, дадут примерно до 1 миллиметра осадков всего. Это вообще сложно всерьез называть дождями».

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Готовимся к солнцу

Преимущественно погода должна быть на этой неделе солнечной, что тоже, несомненно, радует.

«Готовьтесь, как к прояснениям, так и к редкой переменной облачности, — советует Ильин. — Но солнца точно будет достаточно».

Давление тоже не будет критичным, так что метеозависимые могут вздохнуть с облегчением.

«Будет около 750 в понедельник,14 сентября, и постепенно оно станет понижаться, где-то до 747 к пятнице, 18 сентября, то есть произойдет постепенное снижение давления», — объясняет эксперт.

Для справки

Самая холодная осень в столице случалась достаточно давно. Самый промозглый сентябрь в Москве был в 1993 году. Средняя температура за месяц составила всего +6,9°C. Для сравнения: климатическая норма для сентября в Москве — около +11,9°C. То есть в 1993-м месяц оказался заметно холоднее обычного. А самый жаркий сентябрь в Москве был в 2024 году. Среднемесячная температура составила +17,9°C — это на 5,7°C выше климатической нормы. До этого рекордным считался сентябрь 1847 года со средней температурой +17°C.

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