Синоптик Позднякова сообщила о возвращении тёплой погоды в Москву

Погода, характерная для бабьего лета, восстановится в Москве на этой неделе, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В понедельник, 14 сентября, температура в столице составит +17...+19 °C, что немного выше климатической нормы. Днём местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ночь на вторник станет теплее: в Москве ожидается +10...+12 °C, по области +8...+13 °C. Днём температура вновь составит +17...+19 °C в столице и +15...+20 °C в регионе.

В середине недели ночью осадков не ожидается. Температура в Москве будет держаться в пределах +7...+13 °C в зависимости от дня, а днём около +17...+19 °C.

Самым тёплым днём станет пятница, когда воздух прогреется до +17...+22 °C. По словам Поздняковой, именно такая погода соответствует периоду бабьего лета.