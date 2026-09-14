Смотри Москву! Главные события столицы с 7 по 13 сентября в видео

Началось бабье лето, продолжив сезон прогулок по Москве-реке, а один из главных стадионов города превратился в гигантский экран. Корреспонденты aif.ru учились с кадетами и узнавали правила работы санитарной авиации. Подробней в видео.

Дождались теплых деньков

Бабье лето идет в Москву. Жители столицы насладятся самым теплым моментом осени. Метеорологи обещают до +24°C. Подробнее о самом долгожданном периоде сентября рассказал синоптик Александр Шувалов.

Все для женского здоровья

Новый стандарт медицины продемонстрировали москвичкам на днях открытых дверей в трех новых центрах женского здоровья. Это совершенно новый уровень заботы о представительницах прекрасного пола с расширенным перечнем услуг.

От Москвы до Бурятии

В московской школе № 956 детей учат бурятскому языку, песням и традициям края. Преодолеть расстояние от Москвы до Байкала можно всего за несколько уроков.

Для любой компании

Столичному проекту «Сделано в Москве» исполнилось 4 года. О его результатах на сегодняшний день рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Проект объединяет более 7,5 тысяч компаний города.

Метро до Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о продлении метро в города ближнего Подмосковья. К 2035 году метро будет обслуживать треть жителей Московской области.

Под лопастями вертолета

Для пилотов санитарной авиации самое сложное не взлететь, а найти место, где приземлиться. Такой точкой может стать, например, обочина МКАД, а однажды пилотам пришлось даже садиться на рынок, чтобы быстрее оказать пострадавшим помощь.

МЦК 10 лет

Московскому центральному кольцу 10 лет. Сегодня МЦК ежедневно перевозит до 600 тысяч человек. За 10 лет по кольцу совершили почти 1,5 миллиарда поездок.

Правила идеальной лужайки

Как правильно высадить газон? Об этом aif.ru рассказали настоящие мастера своего дела. Правил, к слову, немного, но им надо четко следовать.

Водным путем

Москва заботится об экологии города. Одним из примеров этого являются запущенные по главной водной артерии города электросуда. Корреспондент aif.ru проехал по маршруту судна «Стрельна».

Фонтан-ракета

На ВДНХ после реконструкции заработал светодинамический фонтан под макетом ракеты-носителя «Восток». Как он устроен, смотрите в материале aif.ru.

Для настоящих мужчин

Сегодня в кадетских классах в столице учится более 25 тысяч ребят. В первом кадетском корпусе корреспонденту aif.ru показали, как происходит воспитание настоящих мужчин.

Лужники стали экраном

В Лужниках стартовал фестиваль видеомэппинга «Сила вместе». Один из главных стадионов Москвы превратился в огромный экран, на котором Россия и Китай представили световое шоу.

С шашкой наголо

На одни выходные Коломенское превратилось в настоящую казачью станицу. Здесь можно было выучиться народным промыслам или посмотреть на то, как опытные бойцы жигитуют и управляются с шашкой.