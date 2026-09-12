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Ученые обнаружили необычную способность кофе замедлять старение

pxhere.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Исследователи выяснили, что кофеин активирует древний клеточный механизм AMPK, отвечающий за стрессоустойчивость, восстановление ДНК и регуляцию роста. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Microbial Cell.

Поясняется, что АМРК работает как датчик энергии внутри клетки. Он активируется при дефиците ресурсов и запускает процессы восстановления. Система регулирует обмен веществ уже более 500 миллионов лет.

Ученые из Университета королевы Марии изучили этот процесс на дрожжах. Выяснилось, что кофеин запускает у них именно этот датчик. В результате клетки переходят в режим замедленного старения.

Раньше действие напитка связывали исключительно с другим белком. Новое исследование доказало ключевую роль механизма AMPK в долголетии. Похожим образом на этот датчик влияют спорт и метформин.
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