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Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у Калининградской области

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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II вокруг Калининградской области зафиксировали в субботу сервисы мониторинга авиарейсов.

Согласно данным сервисов, самолет, вылетевший из Румынии, в течение нескольких часов кружил у российского региона.

Накануне Bombardier ARTEMIS II сделал несколько кругов над Черным морем. До этого американский самолет-разведчик в течение четырех дней кружил у Калининградской области.

Напомним, Bombardier ARTEMIS II – это переоборудованные по заказу Пентагона для ведения радиолокационной разведки бизнес-джеты . Сообщалось, что эти самолеты способны перехватывать, записывать и расшифровывать данные на большом расстоянии.
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ОбществоБезопасностьКалининградская областьсамолет-разведчик
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