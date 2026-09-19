Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у Калининградской области

Полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II вокруг Калининградской области зафиксировали в субботу сервисы мониторинга авиарейсов.

Согласно данным сервисов, самолет, вылетевший из Румынии, в течение нескольких часов кружил у российского региона.

Накануне Bombardier ARTEMIS II сделал несколько кругов над Черным морем. До этого американский самолет-разведчик в течение четырех дней кружил у Калининградской области.

Напомним, Bombardier ARTEMIS II – это переоборудованные по заказу Пентагона для ведения радиолокационной разведки бизнес-джеты . Сообщалось, что эти самолеты способны перехватывать, записывать и расшифровывать данные на большом расстоянии.