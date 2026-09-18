Американский самолет-разведчик несколько часов кружит над Черным морем

Полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II над Черным морем зафиксировал в пятницу сервис отслеживания полетов Flightradar24.

Согласно данным сервиса, борт взлетел утром в пятницу с территории Румынии и с тех пор сделал уже несколько кругов над Черным морем.

Bombardier ARTEMIS II – это самолеты, которые американская компания Leidos по заказу Пентагона переоборудовала из бизнес-джетов для ведения радиолокационной разведки.

В начале сентября такой самолет в течение нескольких дней кружил в районе Балтийского моря, пролетая над Латвией, Литвой и Эстонией.

Также сообщалось о полетах Bombardier ARTEMIS II вокруг Калининградской области.