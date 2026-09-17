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Самолет-разведчик НАТО четвертый день летает у Калининградской области

Commons.wikimedia.org
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR вновь замечен у границ Калининградской области, свидетельствуют данные сервисов мониторинга авиарейсов.

Воздушное судно с позывным HUGIN01, зарегистрированное в США, вылетело с базы тактической авиации имени Станислава Скальского в Польше в 14.55 по мск и на момент 16.10 по мск находилось в небе в районе южной границы области.

Согласно данным сервисов, самолет каждый день фиксировался у границы Калининградской области с 14 сентября.

Ранее также сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил Германии кружит над Балтийским морем.

Напомним, Москва неоднократно указывала на беспрецедентный рост активности военной авиации НАТО вблизи западных рубежей России. В Брюсселе подобную деятельность называют мерой по «сдерживанию российской агрессии». При этом РФ регулярно выражает обеспокоенность по поводу наращивания силового потенциала блока в Европе.
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Политикакалининградская областьсамолет-разведчик НАТО
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