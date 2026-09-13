Резкий прорыв русского танка напугал ВСУ: главная новость СВО 13 сентября

Российские танкисты успешно провернули опасную операцию в зоне СВО и проехали 15 км под ударами вражеских беспилотников. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл детали мощного прорыва ВС РФ.

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» прорвал оборону противника и проехал 15 км под ударами вражеских БПЛА.

Основной задачей танкистов было обеспечить продвижение штурмовых подразделений, передвигавшихся на легкобронированной технике, квадроциклах и мотоциклах. В составе группы из трех танков экипаж головной машины должен был расчистить маршрут, отвлечь внимание противника и выйти на огневую позицию для поражения его пехоты.

В МО отметили, что в ходе выполнения задачи танк получил многочисленные повреждения, однако экипаж продолжил движение и достиг поставленной цели.

«Безусловно, это подвиг. Экипаж проявил мужество. Бойцы продолжили выполнять боевую задачу, которая стояла перед ними, несмотря на удары БПЛА. Танк не просто прошел 15 км под ударами беспилотников, он своим примером показал, что раз прошел один, значит, пройдут и другие. Добропольское направление сегодня является одним из важнейших для окончательного освобождения ДНР», - пояснил военный эксперт.

Генерал Попов отметил, что если смог прорваться даже один танк, это говорит о том, что обстановка на поле боя возвращается к тому периоду, когда «бронетанковые кулаки» (бронетранспортеры, танки) выполняли серьезные задачи, вклинивались в оборону противника за счет большей мобильности, прочности и маневренности.

«Это говорит о том, что и другие группы танков могут прорваться таким же образом. После этой инициативы смелее будут действовать и другие танковые специалисты, бойцы бронетанковых войск. Потому что до этого у нас была некая осторожность, так как БПЛА достаточно эффективно приостанавливали подобные боевые действия. Сейчас у нас появились новые возможности для прорыва», - добавил специалист.

По словам Владимира Попова, экипаж танка Т-90М «Прорыв» использовал все доступные средства для повышения неуязвимости машины.

«Во-первых, он не просто двигался, а маневрировал. Он использовал складки местности, где-то использовал лесополосы, для того, чтобы замаскироваться. Во-вторых, сейчас на бронетехнику устанавливают так называемые мангалы, а также снабжают их системами радиоэлектронной борьбы. Могут выполняться различные приемы ведения воздушного боя, или же танк прикрывали каким-то другим способом», - пояснил военный эксперт.

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