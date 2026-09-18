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Суперпули разрывают дроны в клочья: главная новость СВО 18 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Кадр из видео
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Российские военнослужащие получили на вооружение боеприпасы, которые кардинально меняют подход к борьбе с беспилотниками на передовой. Речь идёт о так называемых мультипулях, которые в полёте разделяются на несколько частей, накрывая значительную площадь и поражая воздушные цели там, где обычный автоматный выстрел оказывается бесполезен.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл особенности этого оружия и объяснил, может ли оно применяться против каких-то других целей.

«Наши специалисты сделали пули, разделяющиеся на несколько частей, которые применяют против дронов. Не всегда у нашего бойца может быть под рукой дробовик, особенно, если это происходит во время боевых действий. Нужно просто два рожка, один заряжен обычными пулями, второй — этими специальными мультипулями. Он открывает из них огонь по FPV, пули разлетаются, причём в полёте они вращаются как винт и таким образом поражают дрон», - пояснил он.

Ещё в апреле 2026 года концерн «Калашников» сообщил об успешных испытаниях 5,45-мм мультипульных патронов: стрельба велась из автомата АК-12 одиночными и очередями сначала по зависшему дрону, а затем по аппарату с заданными скоростью и высотой, имитировавшему атаку на стрелка. Сегменты пули поражали двигатели, батареи, электронные платы и конструктивные элементы беспилотников, вызывая их падение.

Патроны уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и зарекомендовали себя как действенное средство против небольших высокоманёвренных воздушных целей.

Боец с позывным Кот из состава мобильной огневой группы, работающей в брянском приграничье, подтвердил, что именно такие боеприпасы уже применяются мобильными подразделениями при противодействии беспилотникам ВСУ.

Однако универсальным оружием мультипули не являются. Кнутов указал на их ограниченную пригодность в качестве средства поражения живой силы.

«Что касается обычных военнослужащих, то сомневаюсь. Потому что есть бронежилет, а так как пуля делится на какие-то части, то её пробивная способность снижается. На практике использование пуль против солдат противника будет эффективным только если стрелять в незащищённые места. А на поле боя определить, защищено оно или нет, и попасть в него — сложно. А вот как средство борьбы с дронами — это перспективное оружие», - констатировал он.

Российская оборонная промышленность, похоже, нашла относительно дешёвый и массовый ответ на вызов дроновой войны — и, судя по отзывам военнослужащих, этот ответ довольно эффективный.
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