Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

Министерство обороны России сообщило об ударе по портовой инфраструктуре и складским помещениям, задействованным в логистической цепочке поставок для Вооруженных сил Украины.

В результате ночной атаки был поражен ключевой логистический узел компании «Новая почта», находящийся в шести километрах к северо-западу от Одессы. Отмечается, что данный объект использовался как перевалочный пункт для хранения и последующего распределения военных грузов, прибывающих на территорию Украины из европейских государств.

Кроме того, в акватории порта Черноморск под удар попал сухогруз. Как уточняется в сводке, это судно доставило в регион партию грузов военного назначения.

Ранее российские войска поразили два сухогруза с военными поставками для ВСУ в Одесской области.