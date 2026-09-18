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Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

Скриншот видео / Министерство обороны РФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Министерство обороны России сообщило об ударе по портовой инфраструктуре и складским помещениям, задействованным в логистической цепочке поставок для Вооруженных сил Украины.

В результате ночной атаки был поражен ключевой логистический узел компании «Новая почта», находящийся в шести километрах к северо-западу от Одессы. Отмечается, что данный объект использовался как перевалочный пункт для хранения и последующего распределения военных грузов, прибывающих на территорию Украины из европейских государств.

Кроме того, в акватории порта Черноморск под удар попал сухогруз. Как уточняется в сводке, это судно доставило в регион партию грузов военного назначения.

Ранее российские войска поразили два сухогруза с военными поставками для ВСУ в Одесской области.
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ОбществоНовая почталогистический центрудар ВС РФ
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