Путин поручил направить часть доходов от штрафов на развитие транспорта

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильной комиссии Госсовета проработать передачу части доходов от дорожных штрафов на развитие общественного транспорта. Соответствующее поручение в субботу, 19 сентября, размещено на сайте Кремля.

Дано оно по итогам заседания президиума Государственного совета РФ по вопросам развития общественного транспорта.

Путин поручил внести изменения в российское законодательство, предусмотрев в нем отдельные направления использования средств дорожных фондов на транспортное обслуживание населения и развитие общественного транспорта. Для этого необходимо определить дополнительные источники финансирования и рассмотреть вопрос о выделении на эти цели не менее 25% прогнозируемого объема доходов бюджетов субъектов РФ от уплаты штрафов за нарущения ПДД, а также части прогнозируемого объема доходов федеральной казны от отдельных неналоговых поступлений.

Ранее Путин поручил провести в Москве и шести регионах РФ эксперимент с перевозками для удаленных пунктов.