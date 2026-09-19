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Путин поручил проработать восстановление транспорта в Донбассе и Новороссии

Сергей Савостьянов / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин дал указание кабинету министров до 1 декабря подготовить инициативы по возобновлению работы пассажирских перевозок в новых регионов РФ. Данная информация была размещена на официальном сайте Кремля 17 сентября.

В опубликованном документе говорится, что необходимо представить предложения, касающиеся восстановления деятельности общественного транспорта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Это подразумевает восстановление транспортной инфраструктуры, обновление и расширение существующих маршрутных сетей.

Помимо этого, в тексте поручения отмечается, что правительству также предписано реализовать дополнительные шаги, направленные на снижение нехватки персонала в сфере пассажирских перевозок, улучшение рабочих условий для водителей и повышение престижа данной профессии на рынке занятости.

Установленный срок выполнения данных задач — 1 декабря 2026 года. Ответственным за исполнение всех поручений назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
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