Психолог Миллер объяснила, влияет ли общая фамилия на крепость брака

Общая фамилия может восприниматься супругами как символ единства, однако сама по себе не определяет прочность брака, рассказала Пятому каналу психолог Александра Миллер.

По её словам, гораздо большее значение имеют эмоциональная близость, взаимное уважение и качество отношений между партнёрами. Если в семье уже существуют проблемы, разные фамилии могут стать лишь дополнительным поводом для разногласий.

Миллер отметила, что женщины с собственной карьерой, интересами и сформированной профессиональной идентичностью могут реже воспринимать смену фамилии как обязательную часть брака.

При этом для некоторых пар общая фамилия действительно становится знаком того, что супруги ощущают себя одной семьёй. Однако, подчеркнула психолог, решение оставить свою фамилию само по себе не говорит об отношении женщины к браку.