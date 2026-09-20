При ударах дронов ВСУ по транспорту в Брянской области пострадали 6 человек

Четыре человека получили осколочные ранения в результате удара беспилотника по маршрутному такси в пригороде Стародуба. Пострадали три женщины и мужчина, маршрутка автопредприятия сгорела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Брянской области.

Еще один удар пришелся по легковой машине в Стародубе. Ранены двое мужчин.

Всех шестерых пострадавших доставили в больницу. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что на проспекте Победы в городе взорвался БПЛА.