Развожаев: на проспекте Победы в Севастополе взорвался беспилотник

В Севастополе в районе проспекта Победы произошла детонация беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.



По данным властей, БПЛА был начинён поражающими элементами. В результате взрыва пять легковых авто получили повреждения.



Также пострадало остекление жилого дома и два троллейбуса, находившихся на остановке общественного транспорта.

Добавляется, что в районе Ялтинского шоссе произошло возгорание травы.

Всего на подлёте к городу силы ПВО уничтожили восемь дронов. С 14:40 (мск) в регионе действовал сигнал воздушной тревоги, который был отменён к 16:00.

Напомним, 20 сентября на Подмосковье была совершена самая массовая атака беспилотниками.