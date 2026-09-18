Огонь повсюду: на Киев и Одессу обрушилась страшная расплата за РФ

В ночь на 17 сентября Россия столкнулась с одной из самых масштабных попыток атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО работали в режиме максимальной нагрузки: всего за ночь было перехвачено и уничтожено 641 украинский БПЛА над территорией страны.

В Ярославской области, где было сбито 65 дронов, целью противника, судя по всему, выступал нефтеперерабатывающий завод — стратегически важный объект энергетики. Не менее напряженная ситуация сложилась в Ростовской области. Там ПВО ликвидировала более 50 беспилотников, в Ростове-на-Дону повреждения получили шесть частных жилых домов и трансформаторная подстанция. Несмотря на разрушения, трагедии удалось избежать — погибших и пострадавших нет.

Откуда прилетели БПЛА

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл вероятную логистику атаки на Ярославль.

По его мнению, запуск дронов мог быть произведен с территории, подконтрольной ВСУ, но не с передовой. «Дроны для атаки Ярославля могли запустить из Харьковской области», — отметил Кондратьев.

В свою очередь, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru проанализировал атаку на Ростовскую область. Он предложил две основные версии маршрута. Первая — южный коридор.

«Дроны могут идти с юга Запорожской области на стыке с Херсонской, далее пролетают через Мариуполь и Азовское море», - сказал он.

Вторая версия предполагает использование нейтральных вод. «Со стороны Одессы могли идти корабли под разными флагами, рыболовецкие шхуны, могли запускать оттуда БПЛА и потом уходить», — уточнил генерал.

Провокации Киева против США

Генерал Попов уверен, что атаки на российские НПЗ имеют целью не столько военный, сколько политический эффект — срыв мирных инициатив.

«Киев может устраивать провокации и атаковать российские НПЗ с целью срыва усилий президента США Дональда Трампа по энергетическому перемирию между РФ и Украиной», — заявил генерал.

По его словам, в преддверии промежуточных выборов в США Трамп пытается затянуть конфликт в сторону перемирия, чтобы укрепить позиции своей партии. Однако Европа, по мнению Попова, не является сторонником этих идей, ведя борьбу с Трампом как с глобалистом.

«Провокации со стороны киевского режима причем могут идти неуправляемым способом. Мало ли что когда-то сказал Зеленский или другое руководство, здесь задачу могут выполнять силы, которым явно нужно продолжать конфликт... Европа — не сторонник идей Трампа, она борется с ним как глобалистом, который каким-то образом все-таки хочет урегулировать конфликт», — добавил Попов.

В Кремле, напомним, идею энергетического перемирия ранее называли «хорошей», но, судя по действиям ВСУ, Киев слышать этого не желает.

Ответ будет жестким: ставка на зиму

Ответ на атаки по гражданской инфраструктуре будет симметричным и болезненным, предупредил Попов. Он подчеркнул, что Европа своими действиями вынуждает Москву к резким шагам.

Ключевым фактором в стратегии ответа становится приближающаяся зима. Удары по объектам ВПК и энергетики Украины, по мнению эксперта, критически важны для изменения хода конфликта.

«Зима на носу. Чем больше мы будем наносить такие болезненные удары, тем легче нам будет организовать боевые действия на зимний период. Это приблизит нас к переговорному процессу», — подчеркнул Попов.

Генерал прогнозирует, что на фоне холодов и разрухи «народ будет на грани бунта против правительства и военно-политического руководства Украины и западных стран». Осознание собственной немощности, по его словам, сыграет большую роль в победе России.

Минобороны только подтверждает мнение Попова. Министерство 17 сентября сообщило, что в ходе ударов ВС РФ были поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.