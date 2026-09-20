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Главные цели разносят в прах: Киев трясёт максимальный ответ за атаки на РФ

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Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В Киеве и области в ночь на 20 сентября прогремела серия мощных взрывов. Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл цели ударов.

Напомним, по данным военкоров, взрывы в Киеве и области фиксировались в течение 19 сентября и ночью 20 сентября. Утром в сети появились кадры серьезных пожаров на объектах украинских боевиков. Удары наносились беспилотниками «Герань».

В частности, сообщалось, что российские Вооруженные силы в ходе ночных ударов поразили в Киеве предприятие «Радионикс», производящее системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

«Россия наносит крайне чувствительные и болезненные для киевского режима удары по предприятиям, связанным с научным потенциалом Украины. Они же связаны с ВСУ. После череды подобных ударов Украина уже никогда не будет обладать научным потенциалом, чтобы заниматься фундаментальной наукой. Если, конечно, Зеленский в ближайшее время не сядет за стол переговоров и не заключит мир с Россией. Удары по Киеву и области возвращают Украину в каменный век», - пояснил эксперт.

В качестве примера подобных предприятий Иванников назвал НТК «Электронприбор» (разработчик и изготовитель бортовых систем контроля, индикации и авиаприборов для авиации), завод «Квант» (научно-производственная база, выпускающая средства навигации, автоматики и радиоэлектронные системы), завод «Буревестник» (предприятие радиоэлектронной промышленности и приборостроения).

А также НПО «Электронмаш» (один из первенцев отечественного компьютеростроения и вычислительной техники), ЧАО «Кузница на Рыбальском» (судостроительное и машиностроительное предприятие), НПК «Техимпекс» (научно-производственная организация технического профиля).

Все эти предприятия продолжают работать на ВСУ.

«Они, если не поражены, то находятся под прицелом и в ближайшей перспективе будут уничтожны», - добавил специалист.

Ранее стало известно, как киевский режим ответил за атаку на Подмосковье. 
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