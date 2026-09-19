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Огненный дождь мгновенно накрыл ВСУ: дан жесткий ответ на атаки РФ

кадр из видео
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Ночь на 18 сентября стала одной из самых напряженных для российской системы противовоздушной обороны. Украинские боевики предприняли попытку массированной атаки, но она была успешно отражена.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских беспилотников над российскими регионами. Ни один из них не достиг своей цели.

Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.

Откуда запускали дроны и какой последовал ответ - в эксклюзивном материале aif.ru. 

Место запуска дронов: версия эксперта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 сентября в сторону Московского региона летело больше 350 вражеских беспилотников. Большая их часть была уничтожена на дальних рубежах.

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивном комментарии рассказал, откуда украинские боевики запускали дроны, атаковавшие Московский регион.

«В большинстве случаев запуски беспилотников осуществляются с территорий Черниговской и Киевской областей. Оттуда и наносятся удары в сторону Московской области и других близлежащих регионов. Черниговскую область превратили в прифронтовой регион. Киевские власти по полной используют его для нанесения ударов. Но российские Вооруженные силы достойно отвечают на все террористические атаки», — пояснил военный эксперт.

Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев

Таким образом, Черниговская и Киевская области превращены украинскими властями в плацдарм для атак на российские регионы. Однако российские военные находят и уничтожают места запуска дронов, а также наносят ответные удары по военной инфраструктуре противника.

Севастополь: четыре цели сбиты в районе Казачьей бухты

Не остался в стороне и Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о беспилотной опасности сразу после полуночи. Позже он уточнил, что военные сбили четыре воздушные цели в районе Казачьей бухты. Предварительно, пострадавших нет.

Иванников объяснил, откуда украинские боевики запускали дроны в сторону Севастополя.

«Удары беспилотниками по территории Крыма, в том числе Севастополя, наносятся из Одесской и Херсонской областей. В частности, поэтому под удар в Одессе этой ночью попали склады с боеприпасами НАТО. Их еще не успели поставить боевикам ВСУ», — пояснил военный эксперт.

Фото: Кадр из видео

Это означает, что российские военные не просто отражают атаки, но и наносят упреждающие удары по местам запуска дронов. Склады с боеприпасами НАТО, которые должны были быть использованы для атак на Крым, уничтожены еще до того, как попали к украинским боевикам.

Ответные удары: сухогруз и логистический центр в Одесской области

Ответ на украинские атаки последовал незамедлительно. По данным Министерства обороны РФ, той же ночью удары были нанесены по ключевым объектам боевиков в Одесской области. В результате точных прилетов поражены доставлявший военные товары сухогруз и логистический центр, который боевики использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих из Европы.

Незадолго до этого стало известно, что в Одесской области в ночь на 18 сентября прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые военные объекты украинских боевиков. По данным военных корреспондентов, прилеты были зафиксированы в самой Одессе и в населенных пунктах Раздельная, Маяки, Ильичевск, Измаил. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и «Дань-Т».

«Это не останется безнаказанным»

Иванников подчеркнул, что ни одна атака ВСУ не останется без ответа. Российские военные наносят удары по складским и производственным помещениям, которые используются для нужд украинской армии, уничтожается продукция двойного назначения.

«Это не останется безнаказанным. Российские Вооруженные силы достойно ответят на террористические атаки ВСУ. РФ наносит удары по складским и производственным помещениям, которые используются для нужд украинской армии, уничтожается продукция двойного назначения. Это свидетельствует об экономическом ослаблении киевского режима. В ближайшей перспективе это сделает невозможным сопротивление ВСУ», — пояснил военный эксперт.

Удар по ВСУ, Гоптовка, Харьковская область, взрыв
Удар по ВСУ. Фото: кадр видео/ Минобороны РФ

Таким образом, каждый украинский дрон, запущенный по российской территории, получает свой «ответ» в виде высокоточных ударов по военной инфраструктуре противника. Это стало наглядной демонстрацией того, что любые атаки на российские регионы будут иметь неотвратимые последствия для самого Киева.
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