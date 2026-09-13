Российские военные нанесли серию высокоточных ударов по трем металлургическим предприятиям Украины, а также по стратегическому объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. В эксклюзивных комментариях aif.ru военные эксперты Михаил Онуфриенко и Олег Иванников раскрыли, какое вооружение применялось, какие реальные объекты скрывались за «гражданскими» комбинатами и какие потери понесла одесская группировка ВСУ.

«Герани» и «Бандероли» разносят в щепки тайные объекты ВСУ

Три металлургических предприятия стали целями прилетов высокоточных боеприпасов на родине Зеленского — в Кривом Роге. В Запорожье российские военные нанесли удары по металлургическому комбинату «Запорожсталь», в Днепропетровске целью прилетов стал электроплавильный комплекс металлургического завода «Интерпайп Сталь».

В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал, какое вооружение использовали российские военные для поражения этих объектов.

«В основном сейчас используют реактивные “Герани” и “Бандероли”. Они продемонстрировали свою эффективность и взяли на себя часть целей, для поражения которых ранее использовались более дорогие боеприпасы. “Бандероли” обладают небольшим размером, они хуже аналогов обнаруживаются радиолокационными станциями, при этом они более маневренны. Они несут более 100 килограммов боевой нагрузки на высоких скоростях и могут уничтожать любые объекты, если они не закопаны на десятки метров под землю», — отметил эксперт.

Под ширмой промпредприятий: что скрывалось на комбинатах

Онуфриенко уточнил, что под ширмой металлургических предприятий действовали объекты военного назначения.

«Когда по таким комбинатам, крупным предприятиям, занимающим огромные территории, наносятся удары, надо понимать, что там расположена масса сопутствующих производств. Там располагаются многочисленные склады боеприпасов и вооружений, цеха по сборке беспилотников, производство каких-то простых комплектующих. Эти территории удобны ВСУ тем, что полностью ограждены и охраняются. К ним ограничен доступ и имеются многочисленные подъездные пути, позволяющие через разные выезды оперировать техникой, грузами и так далее», — объяснил Онуфриенко.

Эксперт также обратил внимание на географию ударов.

«Характер ударов и география их нанесения свидетельствуют о том, что внимание уделено большим областным центрам, в которых находится основная масса всех грузов ВСУ, начиная от вооружения и медикаментов и заканчивая продуктами питания и боеприпасами. Днепропетровск и Запорожье расположены на Днепре с разветвлённой сетью мостов, по которым эти грузы [доставляются] по всей линии передовой», — сказал он.

Онуфриенко подчеркнул, что удары по украинским областным центрам будут только усиливаться, а номенклатура применяемых боеприпасов будет расширяться.

Одесса: уничтожены радары Thales и Leonardo

Российские военные в ночь на 12 сентября нанесли удар по стратегически важному для ВСУ объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. По данным Минобороны, через этот терминал проходило поступающее из-за рубежа оружие и боеприпасы. Кроме того, целями ударов стали также объекты портовой инфраструктуры, задействованные в разгрузке и хранении военных грузов.

В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл, какие потери понесли ВСУ в результате ночной атаки.

«В Одесской области были не только уничтожены стратегические запасы ВСУ в виде горюче-смазочных материалов и продукции двойного назначения, также был нанесён удар по “глазам” НАТО. Были уничтожены радары большой дальности Thales и Leonardo, которые передали на Украину итальянские партнеры НАТО. В результате одесская группировка ослепла и не способна отражать российские атаки», — рассказал он.

Военный эксперт уточнил, что удар российских военных по натовским комплексам стал также ударом по репутации производителей этого вооружения.

«Хвалёное вооружение НАТО и Италии потерпело полное поражение, проявило несостоятельность. Сейчас продавать эту военную технику на мировых рынках будет крайне проблемно, так как комплексы Thales и Leonardo вряд ли кому-то уже понадобятся после того, как всё мировое военное сообщество наблюдало, как их уничтожали российские Вооружённые силы», — раскрыл собеседник издания последствия ударов российских военных.

«Первоочередная задача»: к чему приведут удары по логистике

Подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул, что уничтожение ВПК, логистики ВСУ и тыловых подразделений входит в число приоритетных задач российской армии.

«Уничтожение тыловых подразделений и складских логистических комплексов ВСУ является первоочередной задачей российских Вооружённых сил, с которой они справляются на сегодняшний день блестяще. На этом фоне у Драпатого складывается явно проигрышная ситуация. Это очевидно, и все его попытки организовать сопротивление разбиваются о невозможность этого сделать ввиду отсутствия тылового обеспечения», — отметил военный эксперт.

По его словам, единственный вариант для Зеленского в сложившейся ситуации — садиться за стол переговоров.

«У киевского режима не остаётся альтернативы, кроме как в ближайшее время сесть за стол переговоров, если Зеленский хочет сохранить остатки украинского государства. При этом НАТО делает всё возможное, чтобы продлить агонию киевского режима», — сказал он.

Иванников обратил внимание на то, что Зеленский пытается не замечать уничтожение тыловых подразделений и логистических комплексов.

«Это свидетельствует о том, что он самоустранился от проблем ВСУ и осуществляет помощь только своими пропагандистскими высказываниями. Делать реальные шаги к миру Зеленский не собирается», — резюмировал военный эксперт.

Таким образом, серия ударов по металлургическим гигантам и одесской инфраструктуре демонстрирует системный характер российской стратегии: уничтожаются не только склады и техника, но и логистические цепочки, связывающие тыл ВСУ с передовой. Потеря радаров Thales и Leonardo лишает украинскую ПВО «глаз», а разрушение транспортных узлов на Днепре и в Одесской области ставит под вопрос само снабжение группировок ВСУ.