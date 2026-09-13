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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Песков: Россия принимает все меры для безопасности Калининградской области

Алексей Никольский / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области на фоне призывов усилить учения НАТО вблизи границ региона.

«То, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно. Для этого мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона», — рассказал он «Известиям».

В начале сентября заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вокруг Калининградской области складывается тревожная ситуация в связи с заявлениями Запада о готовности заблокировать регион.

Кроме того, в районе Калининграда несколько дней подряд фиксировали самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II.
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ПолитикаКалининградДмитрий ПесковНАТОРоссия
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