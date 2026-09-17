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На западе Украины врачи продавали заключения для уклонения от мобилизации

Ivan Antypenko / Reuters
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В Тернопольской области Украины правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая на протяжении трех лет зарабатывала на военнообязанных, желающих избежать призыва.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, в центре скандала оказалась врачебно-консультационная комиссия (ВКК) одной из районных больниц.

По данным следствия, председатель комиссии, трое ее членов, а также двое посредников организовали незаконный бизнес. Суть схемы заключалась в фабрикации медицинских документов. Врачи намеренно вносили в заключения недостоверные данные о тяжелом состоянии здоровья близких родственников призывников. Это позволяло последним юридически обосновать необходимость постоянного ухода за больными и, как следствие, оформить законную отсрочку от мобилизации.

Стоимость подобной «услуги» варьировалась в зависимости от сложности и рисков: медики оценивали свой труд от 6 до 12 тысяч долларов США. За период с 2024 по 2026 год злоумышленникам удалось реализовать около тысячи поддельных заключений, что принесло им многомиллионный доход в иностранной валюте.

В настоящее время всем фигурантам — от рядовых членов комиссии до ее руководителя — уже предъявлены официальные обвинения.

Ранее украинские власти лишили права на отсрочку сразу восемь категорий граждан, а всеобщая мобилизация, действующая с февраля 2022 года, продолжает регулярно продлеваться.
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Обществомобилизация на Украинеуклонение от призыва
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