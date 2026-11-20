Аферисты стали использовать заброшенные страницы умерших людей в соцсетях и мессенджерах, чтобы выманивать деньги у их родственников и знакомых. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на экспертов российских IT-компаний.

По словам директора компании «Межсетевой экран ИКС» Игоря Сухарева, такие аккаунты представляют угрозу, поскольку владельцы уже не могут заметить подозрительную активность и сменить пароль. Получив доступ к странице, злоумышленники пишут знакомым покойного с просьбами о переводе денег, а также могут использовать хранящиеся в почте сканы документов для мошенничества.

Еще одна уязвимость — номер телефона умершего. Старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло объяснил, что после прекращения обслуживания оператор может передать номер другому абоненту. Если он по-прежнему привязан к аккаунтам прежнего владельца, новый пользователь потенциально сможет получить доступ к его мессенджерам через СМС-коды.

Чтобы защитить цифровые данные умершего, эксперты советуют как можно скорее уведомить о его смерти мобильного оператора и банки, сохранить важные фотографии и документы, а затем обратиться в поддержку соцсетей и мессенджеров с просьбой удалить профиль.

Для этого обычно потребуются свидетельство о смерти и паспорт заявителя. Кроме того, родственникам стоит предупредить знакомых умершего о возможных мошеннических сообщениях от его имени.

Эксперты также рекомендуют заранее составить список своих аккаунтов и указать, к каким номерам телефонов и адресам электронной почты они привязаны. Пользователям сервисов Apple и Google советуют назначить цифрового наследника в настройках.

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