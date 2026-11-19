Для профилактики вовлечения подростков в преступные схемы в качестве дропперов недостаточно просто запретить передавать банковские карты посторонним. Об этом «Российской газете» рассказала руководитель комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по социальным и общественным проектам Александра Цветкова.

По ее мнению, взрослые должны подробно и откровенно обсуждать с несовершеннолетними риски на конкретных жизненных примерах.

Ранее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что около 70 процентов дропперов осознают незаконность передачи своих счетов мошенникам. Цветкова отметила, что эту цифру нужно оценивать с учетом методики исследования и возраста опрошенных.

«Догадываться, что делаешь что-то запрещенное, понимать свою роль в преступной схеме и оценивать возможные последствия – разные вещи», - сказала Цветкова.

Она отметила, что подросток может считать передачу карты незначительным нарушением ради небольшого заработка и недооценивать связанные с этим риски. Собеседник уточнила, что возрастная незрелость не отменяет наличия умысла и не освобождает от уголовной ответственности. По словам эксперта, Верховный суд требует тщательно исследовать уровень развития несовершеннолетнего и степень влияния на него старших лиц, а правовую оценку произошедшему дает суд на основе комплексной экспертизы.

Вместо простых запретов несовершеннолетним нужно объяснять происхождение преступных денег и реальный ущерб от их действий. Цветкова добавила, что профилактика должна включать понятный алгоритм действий для тех, кто уже передал доступ к счетам или столкнулся с угрозами со стороны организаторов. Это поможет молодым людям вовремя обратиться за помощью и остановиться до того, как они окажутся полностью вовлечены в криминальную деятельность.

Ранее эксперт Никита Навасардов объяснил, почему молодые люди становятся дропперами.