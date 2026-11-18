Необъяснимо низкая цена может быть признаком мошеннического интернет-магазина, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT.

По его словам, злоумышленники также торопят покупателей: предупреждают о скором повышении цены или ограниченном количестве товаров. Так человека подталкивают к эмоциональному решению без проверки продавца.

Щербаченко рекомендовал обращать внимание на адрес сайта. Отличия от официального домена и необычные символы могут указывать на поддельную страницу. Просьба оформить заказ в мессенджере, а особенно перевести деньги на карту физического лица, также должна насторожить.

Ещё одним тревожным признаком эксперт назвал исключительно восторженные отзывы с одинаковыми формулировками. По его оценке, такие комментарии могут быть фальшивыми.