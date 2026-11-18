В преддверии Всемирного дня ребёнка, который отмечают 20 ноября, мошенники рассылают родителям сообщения о якобы положенной им господдержке, рассказал KP.RU IT-эксперт Александр Токаренко.

Ссылка из сообщения ведёт на поддельную страницу, которая может выглядеть как сайт Госуслуг или Соцфонда. Под предлогом оформления выплаты у родителей запрашивают данные банковской карты и сведения о ребёнке, в том числе имя, дату рождения или данные свидетельства о рождении.

«Даже если уведомление пришло якобы от портала, зайдите в личный кабинет напрямую и проверьте, есть ли оно там», — посоветовал Токаренко.

Если данные уже ввели на подозрительном сайте, издание рекомендует заблокировать банковские карты, сообщить банку о подозрительных операциях и обратиться в МВД. При взломе аккаунта на Госуслугах следует также заблокировать доступ к нему.