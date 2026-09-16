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Смертельная доза яда. В Киеве уже нечем дышать: что горит на складах НАТО

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Украинская столица в удушающем огненном кольце.
Украинская столица в удушающем огненном кольце. Reuters

Ночь на Украине была огненной и громкой. По данным Минобороны РФ реактивные беспилотники поразили военные предприятия в Киеве и морские объекты в Причерноморье, в том числе и суда «чёрного флота НАТО», доставившие на Украину большую партию боеприпасов и вооружения из Европы.

Отметив эффективность ночных ударов по украинской «военке», эксперты обратили внимание, что в последнее время ВС РФ перешли к новой тактике — атакам в дневное время. По их мнению, это может быть связано как с деградацией украинской системы ПВО в целом, что стало следствием морской и железнодорожной блокады Украины, так и появлением у ВС РФ новых систем вооружения, способных прорывать эшелонированные рубежи противовоздушной и противоракетной обороны ВСУ.

Киев горит и задыхается

Украинская столица в удушающем огненном кольце. Это не фигура речи, а реальная ситуация на данный момент. Концентрация ядовитых веществ и опасных химических взвесей в воздухе достигает предельных показателей. Киевлянам советуют не выходить на улицы из-за плохого качества воздуха. Причиной этого могут быть горящие склады крупных логистических компаний, которые ВСУ использовали для хранения военных грузов, поставляемых Киеву странами НАТО.

«Что горит и жутко воняет в Киеве, навскидку сказать сложно. Тут нужна экспертиза воздуха, но стоит вспомнить взрывы арсеналов ВСУ в Хмельницком, где взлетели на воздух американские снаряды с урановыми сердечниками. Там тоже, как писали, распространялся какой-то удушающий запах, и людям запрещали выходить на улицы, — объясняет военный эксперт Александр Ивановский. — Что в реальности поставляет НАТО для ВСУ, точно не известно. Не стоит забывать, что чрезвычайно токсичным является ракетное топливо, типа гептил, а Киев последнее время заявляет, что пытается создать баллистические ракеты с большим радиусом действия. А ВСУ, как известно, маскирует свои боеприпасы под гражданские изделия и рассовывает их по различным складам, чтобы минимизировать потери в случае российского удара».

Уничтожение склада в районе Киева.
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Морская блокада затягивает узел на горле украинской «военки»

Удары по военным объектам в Причерноморье являются одной из приоритетных задач для ВС РФ. Контроль над Чёрным морем установлен полный. В порты Одессы, Черноморска (Ильичёвска), Южного, Очакова, Измаила, Рени, Килии не войти, и не выйти.

«В ряде случаев, — рассказывает Ивановский, — судам с военными грузами для ВСУ дают возможность зайти в порт и даже отшвартоваться у причальной стенки. Но как только начинается выгрузка, подгоняют автомобили или ж/д составы, по порту тут же летят наши беспилотники и ракеты. Так одним махом уничтожается и судно, и вся логистика, оказавшаяся рядом».

Эксперт обратил внимание на усиление ударов по пограничным переходам, через которые идёт доставка военных грузов на территорию Украины. Через эти переходы заезжают и иностранные наёмники, причём делают это не в частном порядке, а большими группами, так как под видом «диких гусей» зачастую скрываются кадровые военные армии стран НАТО. Если такую информацию получает российская разведка, то удар наноситься по конкретным транспортным средствам.

Факел у Одессы. ВС РФ уничтожают тылы противника

«Герани-4» уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы.
«Герани-4» уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы. © Министерство обороны РФ
Также был поражен склад БПЛА в населенном пункте Дмитровка в Днепропетровской области. А в Доброполье «Геранями» ударили по пункту временной дислокации подразделений ВСУ.
Также был поражен склад БПЛА в населенном пункте Дмитровка в Днепропетровской области. А в Доброполье «Геранями» ударили по пункту временной дислокации подразделений ВСУ. © Министерство обороны РФ
Зафиксировано успешное уничтожение всех целей.
Зафиксировано успешное уничтожение всех целей. © Министерство обороны РФ
«Герани-4» оснащены реактивным двигателем, также бортовая аппаратура может передавать изображение через дроны-ретрансляторы для корректировки полета.
«Герани-4» оснащены реактивным двигателем, также бортовая аппаратура может передавать изображение через дроны-ретрансляторы для корректировки полета. © Министерство обороны РФ

Факел у Одессы. ВС РФ уничтожают тылы противника

«Герани-4» уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы.
«Герани-4» уничтожили логистический центр «Новой почты» на окраине Одессы. © Министерство обороны РФ
Также был поражен склад БПЛА в населенном пункте Дмитровка в Днепропетровской области. А в Доброполье «Геранями» ударили по пункту временной дислокации подразделений ВСУ.
Также был поражен склад БПЛА в населенном пункте Дмитровка в Днепропетровской области. А в Доброполье «Геранями» ударили по пункту временной дислокации подразделений ВСУ. © Министерство обороны РФ
Зафиксировано успешное уничтожение всех целей.
Зафиксировано успешное уничтожение всех целей. © Министерство обороны РФ
«Герани-4» оснащены реактивным двигателем, также бортовая аппаратура может передавать изображение через дроны-ретрансляторы для корректировки полета.
«Герани-4» оснащены реактивным двигателем, также бортовая аппаратура может передавать изображение через дроны-ретрансляторы для корректировки полета. © Министерство обороны РФ

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