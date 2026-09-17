Этой ночью удар 20 ракет, баллистических «Искандеров» и гиперзвуковых «Цирконов», не оставил камня на камне от военных целей в Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. По предварительным данным, были атакованы предприятия по сборке беспилотников и склады с вооружением, полученным от стран НАТО. Начиная с трёх часов ночи взрывы гремели и в пригородах украинской столицы, до сих пор не ликвидированы очаги возгорания в Борисполе, Василькове, Фастове и Броварах.

Мощный удар был нанесён по объектам ВСУ в Одесской области. Атакуем цели в Одессе и районе села Маяки, где расположен второй по значимости мост в Одесской области. Телеграм-канал «Хроники Гераней» отмечает массовое применение новейших реактивных ударных беспилотников «Дань-Т», прозванных украинскими боевиками «красными фуриями» за цвет корпуса. Удар нанесён по военным объектам в одесском районе Поскота.

Утром атаки украинских военных объектов возобновились. Прямо сейчас удары возмездия наносятся по Кропивницкому (Кировоград), Василькову, Броварам, Сумам и Киеву. Смертельная доза яда. В Киеве уже нечем дышать: что горит на складах НАТО Подробнее

Бои по направлениям

На ореховском направлении в течение ночи активно работала фронтовая и бомбардировочная авиация. На позиции боевиков в Орехово и Преображенке сбрасывались фугасные авиабомбы ФАБ-500. Военкоры сообщают о продвижении штурмовых отрядов группировки «Днепр» в самом Орехове. Под контроль взято ещё несколько опорных пунктов противника в юго-восточной части города.

Бойцы группировки войск (ГВ) «Днепр» ведут бои на западном фланге запорожского направления. Отмечается продвижение у Степногорска в направлении Приморского. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» за минувшие сутки составили: взвод боевиков и более десяти единиц боевой техники.

На участке фронта в Запорожской области, где бои ведут войска группировки «Восток», в течение ночи зафиксировано продвижение в районе населённого пункта Новосёловка, что дало возможность штурмовым группам «восточных» продвинуться к ключевому перекрёстку логистических маршрутов ВСУ, которые идут через село Омельники. Украинские потери в зоне ответственности ГВ «Восток» за сутки — почти 300 вражеских солдат и офицеров и восемь единиц специальной штурмовой техники переднего края. Потери ВСУ за сутки: 16 сентября 2026 года Подробнее

В «котле» чертям жизни нет

Войска группировки «Север» продолжают полное уничтожение окружённых частей ВСУ севернее Великого Бурлука. Это самый большой «котёл» за всё время СВО, в котором оказывались украинские войска без возможности вырваться: в окружении на начало осени было порядка 2 тысяч боевиков ВСУ. Две недели ВС РФ наносили массированные удары силами артиллерии и авиации, пресекали попытки прорыва из «котла» и деблокирующих ударов извне.

По данным Минобороны РФ, силами группировки «Север» за сутки в «котле» уничтожено около пехотной роты боевиков и несколько бронемашин натовского производства. Общие потери ВСУ за сутки в Сумской и Харьковской областях — более 220 военных, две бронемашины, реактивная установка «Град» и девять единиц боевой техники.