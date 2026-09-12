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Идеальный шторм. 99 судов флота НАТО подали сигнал SOS, но это их не спасло

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Морская блокада, которую установила Россия в Чёрном море, мёртвым узлом стянула горло военной машины ВСУ.
Морская блокада, которую установила Россия в Чёрном море, мёртвым узлом стянула горло военной машины ВСУ. / Andrea Gasparri / istockphoto.com

Одесса, Николаев, Черноморск (Ильичёвск), Южный, Очаков, Затока, Измаил, Рени, Килия. Названия этих населённых пунктов Причерноморья, пока ещё украинского, каждый день в разной последовательности звучат в сводках ударов возмездия, которые публикует Министерство обороны РФ. По военным целям в портах, городах и небольших посёлках, где находятся военные объекты ВСУ и расположены базы иностранных наёмников, наносятся удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в последнее время чаще всего реактивными.

Помимо целей на суше, ВС РФ получили приказ уничтожать все суда с военными грузами, пытающиеся прорваться в порты Украины. Это суда, так называемого, «чёрного флота НАТО» иногда их называют пиратскими, потому что они под видом обычных морских «торгашей» везут Зеленскому ракеты, снаряды, боевую технику, беспилотники и комплектующие к ним. В общем, всё то, что может потом убивать россиян на фронте и в тылу.

Выгорают дотла или ложатся на дно

Зеленский уже не скрывает своей террористической сущности, когда отдаёт генералам ВСУ приказы атаковать жилые дома, школы, детские лагеря отдыха, автобусы в глубине территории России. Задача морской блокады обнулить все военные поставки стран НАТО киевскому режиму, которые идут морским путём. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, капитан 1 ранга Владимир Ераносян.

Военный эксперт ведёт статистику ударов по судам с грузами НАТО, которые ВС РФ атакуют при попытках прорвать морскую блокаду. Цифры хорошо отражают уровень испуга западных судовладельцев, которые не особо хотят рисковать своими судами ради мизерных выгод, но при этом со стопроцентным риском потеряют сухогруз, танкер или балкер.

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Первые удары по судам с грузами НАТО, поняв, что увещевать Запад не передавать оружие Киеву бесполезно, Россия начала системно наносить в первых числах августа. За первую неделю, было уничтожено и выведено из строя 34 различных морских судна. Затем количество рисковых капитанов, увидевших, как горят и даже тонут корабли с военными грузами, начало снижаться: 15, 14, 9, 8 судов соответственно (прим. — количество судов указано за недельный период). А вот, согласно последним данным Минобороны РФ, вторая неделя сентября дала неожиданный рост. В портах и морской акватории с 5 по 11 сентября было поражено 15 иностранных военных «торгашей», не считая двух катеров ВСУ и двух украинских портовых буксиров.

По мнению военного эксперта Ераносяна, рост уничтоженных судов с грузами НАТО может быть связан с несколькими причинами, вернее со всеми вместе. Во-первых, Киев идёт на риск, явно чувствует, что оружия ему не хватает, ведь ВС РФ нарушили логистику не только в море, но и на суше, уничтожая автоколонны НАТО, которые идут со стороны Молдавии и Румынии, и взрывая склады с боеприпасами и вооружением. Во-вторых, на Западе могли подумать, что российская армия занялась уничтожением военных целей в Киеве, по которым действительно наносятся удары возмездия в режиме нон-стоп и 24/7, а на Чёрное море внимание обращать перестала. И, в-третьих, судовладельцам, капитанам и экипажам могли повысить выплаты, вот они и рискнули проскочить, как говорится, на авось. Но не вышло — всех «Герани» нашли и сожгли: кого в море, кого в порту.

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Не снижать, а наращивать

По мнению военного эксперта Владимира Ераносяна, жёсткость морской блокады, как и количество ударов по морским объектам, задействованных в цепочке военных поставок НАТО, надо наращивать.

«Черноморские и дунайские порты должны полностью остановить работу и приём военных грузов, только тогда можно будет говорить, что часть задач по уничтожению военной логистики выполнена. Речь в данном случае идёт только о морской части блокады», — объяснил Ераносян. Кроме того, он особо отметил, что надо обратить внимание на так называемую «железнодорожную блокаду» и выведение из строя стратегических мостов. То есть, должно перестать функционировать всё, с помощью чего можно доставить оружие, боеприпасы и резервы к линии фронта. Это ускорит нашу победу.

Минус семь. ВС РФ нанесли смертельные удары по сухогрузам врага

Российские военные нанесли удары «Геранями-4 сикер» по семи сухогрузам ВСУ.
Российские военные нанесли удары «Геранями-4 сикер» по семи сухогрузам ВСУ. © Министерство обороны РФ
Они осуществляли доставку грузов для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне.
Они осуществляли доставку грузов для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. © Министерство обороны РФ
Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.
Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. © Министерство обороны РФ
Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей вражеской территории.
Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей вражеской территории. © Министерство обороны РФ

Минус семь. ВС РФ нанесли смертельные удары по сухогрузам врага

Российские военные нанесли удары «Геранями-4 сикер» по семи сухогрузам ВСУ.
Российские военные нанесли удары «Геранями-4 сикер» по семи сухогрузам ВСУ. © Министерство обороны РФ
Они осуществляли доставку грузов для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне.
Они осуществляли доставку грузов для ВСУ в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. © Министерство обороны РФ
Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники.
Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники. © Министерство обороны РФ
Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей вражеской территории.
Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей вражеской территории. © Министерство обороны РФ

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