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В помощь нашим защитникам. «АиФ» отправил на фронт комплекс видеоперехвата

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Боец несёт службу у переданного «АиФ» комплекса видеоперехвата.
Боец несёт службу у переданного «АиФ» комплекса видеоперехвата. АиФ

«Аргументы и факты» отправили своему «подшефному» подразделению комплекс видеоперехвата, необходимый для выявления в зоне боевых действий дронов противника. Мы благодарны партнёрам, которые помогли нам это сделать.

Системы видеоперехвата в нынешней «войне дронов» — изделия высокой необходимости. Это важный инструмент для современных дозорных, которых теперь называют специалистами радиоэлектронной разведки. А от того, как точно и вовремя эти военнослужащие выявляют беспилотники и направление их движения, зависят жизни ребят, в том числе в глубине от линии соприкосновения.

При этом на фронте всё меняется быстро, не случайно украинский театр боевых действий называют полигоном для испытаний новых военных технологий. И если ещё недавно приборы, которыми были оснащены «дозорные» на том направлении, где служат наши «подшефные», хорошо «видели» вражеские БПЛА, то затем противник перешёл на более высокие частоты.

Мы нашли комплекс видеоперехвата, который может отслеживать и такие дроны. Отправить его на фронт нам помогли производитель — компания «Страж» и её руководитель Артём Потапов, а также председатель московского отделения всероссийского общественного движения «Матери России» Ирина Елифёрова, дизайнер Мария Школьникова и Андрей Бургарт из Екатеринбурга. Благодарим их всех — наших партнёров и единомышленников.

Комплекс уже помогает «дозорным» на передовой «контролить» небо.
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