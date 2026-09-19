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Расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по трем логистическим центрам ВСУ

Виталий Тимкив / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Российские военнослужащие нанесли удары по трем логистическим центрам ВСУ в Одесской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удары с помощью беспилотников «Герань-4 сикер». Логистические центры располагались в населенных пунктах Дачное и Усатово Одесской области, а также в поселке Коммунар Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в порту Черноморск военнослужащие России поразили танкер, который доставлял горюче-смазочные материалы для ВСУ.

До этого момента стало известно, что ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил.
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ОбществоОдесская областьХарьковская областьВС РФБПЛА ГераньВСУ
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