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В Армении заработали два участка для голосования на выборах в Госдуму

Ольга Облогина / АиФ-Северный Кавказ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной думы открылись на территории Армении. Как сообщили в дипломатическом представительстве РФ, процесс волеизъявления организован на двух площадках.

Голосование проходит в зданиях посольства России в Ереване и генерального консульства в городе Гюмри. Процедура продлится один день, 20 сентября, с 08:00 до 20:00 по местному времени, что соответствует периоду с 07:00 до 19:00 по московскому времени.

К участию в избирательном процессе допускаются совершеннолетние граждане РФ, находящиеся в республике как на постоянной основе, так и временно.

Предварительная запись для участия в выборах не предусмотрена. Для получения бюллетеня избирателю достаточно предъявить действующий документ, удостоверяющий личность, — внутренний или заграничный паспорт России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о попытках Запада и Киева сорвать выборы в Госдуму.
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