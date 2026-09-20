Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
218

Захарова заявила о попытках Запада и Украины сорвать выборы в Госдуму

Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Украина, за которой стоят страны НАТО, пытается сорвать выборы в Государственную Думу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Главным инструментом для осуществления попытки срыва выборов в нашей стране является киевский режим, а за ним стоят натовцы», — сказала она в интервью ИС «Вести».

По словам Захаровой, что на Украине, вероятно, уже забыли, что из себя представляет свободное волеизъявление граждан, поскольку киевский режим давно не проводил голосования. Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на атаки ВСУ, которым подвергаются российские избирательные участки.

«Все знают о чудовищных терактах в отношении руководителей участковых избирательных комиссий», — подчеркнула она.

Напомним, 17 сентября стало известно, что в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Астаниной ордена Мужества посмертно.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаМИД РФМария Захаровавыборы в ГосдумуУкраинаНАТО
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть