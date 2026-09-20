Украина, за которой стоят страны НАТО, пытается сорвать выборы в Государственную Думу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Главным инструментом для осуществления попытки срыва выборов в нашей стране является киевский режим, а за ним стоят натовцы», — сказала она в интервью ИС «Вести».

По словам Захаровой, что на Украине, вероятно, уже забыли, что из себя представляет свободное волеизъявление граждан, поскольку киевский режим давно не проводил голосования. Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на атаки ВСУ, которым подвергаются российские избирательные участки.

«Все знают о чудовищных терактах в отношении руководителей участковых избирательных комиссий», — подчеркнула она.

Напомним, 17 сентября стало известно, что в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате атаки БПЛА ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Астаниной ордена Мужества посмертно.