Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2026 года: что ждет все знаки зодиака

День примирения. Самое подходящее время для разговора после ссоры. И даже если другая сторона пока не готова пойти на компромисс, то важно сделать хотя бы шаг в правильном направлении.

ОВЕН

Сегодня начальник может быть сильно не в духе. Постарайтесь не реагировать – это неудачный момент для выяснения отношений. Важные разговоры лучше проводить спокойно.

ТЕЛЕЦ

День, когда не стоит давайте деньги взаймы из чувства вины. Если финансовая просьба вызывает внутреннее напряжение, лучше тактично отказать, даже самым близким людям.

БЛИЗНЕЦЫ

День заботы о профессиональной репутации. Звезды советуют постараться: один успешно завершенный проект может принести больше пользы, чем десять громких обещаний.

РАК

День для освоения личного пространства. Даже самым счастливым парам полезно иногда провести немного времени порознь и заняться своими делами. Любовный гороскоп на сентябрь 2026 года для всех знаков зодиака Подробнее

ЛЕВ

Благоприятный день для крупных покупок. Перед этим, конечно, стоит сравнить цены, условия, гарантии и реальные потребности. Но сегодня звезды на вашей стороне.

ДЕВА

Сегодня лучше отказаться от экспериментов с режимом питания. Не увлекайтесь фастфудом, но и жестких ограничений тоже не надо. Вернитесь к привычному сбалансированному рациону.

ВЕСЫ

День рациональных доказательств любви. Сегодня романтика может быть связана не с красивыми словами, а с обычной помощью: приготовить, забрать, позвонить, поддержать.

СКОРПИОН

День подходит для планирования семейного бюджета. Поговорите о совместных расходах и крупных планах, но постарайтесь учесть все интересы, чтобы не было конфликтов.

СТРЕЛЕЦ

Удачный день для переговоров о деньгах. Можно обсуждать зарплату, гонорар или условия сотрудничества, а можно просто азартно торговаться и выбивать скидку. Символ года по восточному календарю. Инфографика Подробнее

КОЗЕРОГ

День, когда важно быть максимально внимательным в работе. Совершенную сегодня ошибку получится исправить быстрее, если признать ее сразу, а не искать оправдания.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют уделить внимание здоровью, особенно – спине и позвоночнику. Тем, кто много сидит, важно следить за положением тела и делать перерывы для активности.

РЫБЫ

День вознаграждения за прошлые усилия. Финансовый гороскоп на сегодня говорит, что деньги могут прийти за работу, сделанную раньше. Постарайтесь не тратить все сразу.

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