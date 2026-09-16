Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2026 года: что ждет все знаки зодиака

Для многих знаков зодиака это будет день второго шанса. То, что недавно не получилось, можно попробовать сделать снова. Главное — изменить подход, а не просто повторить старую попытку.

ОВЕН

День больших конфликтов в личных отношениях. Во второй половине дня может возникнуть ситуация, когда нужно будет выбрать между контролем и доверием.

ТЕЛЕЦ

День срочных задач. Сегодня начальство может внезапно поменять приоритеты. Победит тот из коллег, кто не будет долго возмущаться и быстро перестроится.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня мысли об увольнении могут стать особенно актуальными. Но не рубите сплеча, сначала соберите информацию о вакансиях в других местах и оцените варианты.

РАК

День, когда энергия будет накатывать волнами. Утром работоспособность может быть высокой, а после обеда она резко снизится. Важные задачи лучше планировать на первую половину дня.

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ЛЕВ

Сегодня вероятна просьба о финансовой поддержке со стороны родственников или близких друзей. Важно помочь так, чтобы не поставить под угрозу собственную стабильность.

ДЕВА

День скрытых возможностей. Рабочая задача, которая поначалу покажется рутинной, может привести вас к новому проекту или полезному знакомству.

ВЕСЫ

Сегодня возможны ошибки в переписке — и в деловой, и в личной. Проверяйте письма, файлы и цифры перед отправкой. И будьте осторожны в мессенджерах, не перепутайте адресатов.

СКОРПИОН

Отличный день для спонтанного свидания. Приглашайте того, о ком давно думаете. Для пары романтику можно вернуть через простую прогулку, ужин или совместное хобби.

СТРЕЛЕЦ

День рабочей конкуренции. Кто-то попробует перехватить инициативу. Не нужно вступать в открытый конфликт, просто продемонстрируйте свои способности и добейтесь результата.

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КОЗЕРОГ

День проверки чувств. Любимый человек может напомнить о ваших словах или обещаниях, которые вы когда-то дали. День покажет, насколько важны поступки.

ВОДОЛЕЙ

День бывших. Сегодня может напомнить о себе человек из прошлого и предложить начать все заново. Подумайте: действительно ли вам нужно возвращаться туда, откуда уже ушли.

РЫБЫ

День дополнительного дохода. Идея, которая раньше казалась несерьезной, может оказаться источником небольшой, но стабильной прибыли.

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