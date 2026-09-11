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Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2026 года: что ждет все знаки зодиака

Ежедневный гороскоп онлайн на субботу, 12 сентября 2026 года. Любовь, работа, финансы, здоровье и советы астролога на день.
Ежедневный гороскоп онлайн на субботу, 12 сентября 2026 года. Любовь, работа, финансы, здоровье и советы астролога на день. Bing.com

День благоприятен для заключения брака, помолвки, и просто общения с любимыми людьми. Уделите время отдыху. Если отправляетесь в поездку или путешествие — перепроверьте время, маршрут, билеты и документы.

ОВЕН

Избегайте эмоционального напряжения и дел, которые отнимают у вас силы. Общение с окружающими сегодня лучше максимально сократить.

ТЕЛЕЦ

День, когда сложные задачи лучше решить прямо с утра — это здорово поднимет вам настроение. Вечер благоприятен для романтического свидания.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня мелкие проблемы могут обернуться большими хлопотами, если не отнестись к ним достаточно серьезно. Не откладывайте их решение на потом.

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РАК

День позитивной энергии. Позвольте себе как можно больше отдыха. Позвоните родным или встретьтесь с близким другом — общение вам будет нужно, как воздух.

ЛЕВ

Сегодня вас могут попытаться вывести из себя — не идите на поводу у эмоций. Друзья попытаются поднять вам настроение, так что не мешайте им это сделать.

ДЕВА

Благоприятный день. Попробуйте заняться чем-то новым или сменить обстановку. Если позовут в гости или в путешествие — непременно соглашайтесь.

ВЕСЫ

Сегодня будьте максимально аккуратны в тратах и расходах. Сосредоточьтесь на домашних заботах и распределите обязанности между членами семьи.

СКОРПИОН

Гороскоп подсказывает: сегодня — отличный день, чтобы отправиться на природу. Но постарайтесь не увлекаться тяжелой пищей и крепкими напитками.

СТРЕЛЕЦ

Попытайтесь добиться ясности в запутанных вопросах, даже если собеседник будет всеми силами избегать диалога. Никаких намеков: четко выражайте намерения и мысли.

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КОЗЕРОГ

Сегодня может возникнуть искушение потратить много денег и съесть лишнее. Звезды говорят: радости это не принесет, а вот лишних переживаний точно добавит.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня возможен приятный сюрприз или денежное поступление. Во второй половине дня вас ждет интересная встреча или романтическое знакомство.

РЫБЫ

День, когда ваши личные взгляды могут вступить в конфликт в общепринятыми правилами. Будьте аккуратнее и не вступайте в конфликты, ищите компромиссы.

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