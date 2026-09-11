Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2026 года: что ждет все знаки зодиака

День благоприятен для заключения брака, помолвки, и просто общения с любимыми людьми. Уделите время отдыху. Если отправляетесь в поездку или путешествие — перепроверьте время, маршрут, билеты и документы.
Избегайте эмоционального напряжения и дел, которые отнимают у вас силы. Общение с окружающими сегодня лучше максимально сократить.
День, когда сложные задачи лучше решить прямо с утра — это здорово поднимет вам настроение. Вечер благоприятен для романтического свидания.
Сегодня мелкие проблемы могут обернуться большими хлопотами, если не отнестись к ним достаточно серьезно. Не откладывайте их решение на потом.
День позитивной энергии. Позвольте себе как можно больше отдыха. Позвоните родным или встретьтесь с близким другом — общение вам будет нужно, как воздух.
Сегодня вас могут попытаться вывести из себя — не идите на поводу у эмоций. Друзья попытаются поднять вам настроение, так что не мешайте им это сделать.
Благоприятный день. Попробуйте заняться чем-то новым или сменить обстановку. Если позовут в гости или в путешествие — непременно соглашайтесь.
Сегодня будьте максимально аккуратны в тратах и расходах. Сосредоточьтесь на домашних заботах и распределите обязанности между членами семьи.
Гороскоп подсказывает: сегодня — отличный день, чтобы отправиться на природу. Но постарайтесь не увлекаться тяжелой пищей и крепкими напитками.
Попытайтесь добиться ясности в запутанных вопросах, даже если собеседник будет всеми силами избегать диалога. Никаких намеков: четко выражайте намерения и мысли.
Сегодня может возникнуть искушение потратить много денег и съесть лишнее. Звезды говорят: радости это не принесет, а вот лишних переживаний точно добавит.
Сегодня возможен приятный сюрприз или денежное поступление. Во второй половине дня вас ждет интересная встреча или романтическое знакомство.
День, когда ваши личные взгляды могут вступить в конфликт в общепринятыми правилами. Будьте аккуратнее и не вступайте в конфликты, ищите компромиссы.
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