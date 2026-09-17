Эксперт Фомина объяснила желание российских мужчин ухаживать за собой

Российские мужчины стали уделять больше внимания уходу за собой и поддерживать форму стрижки или бороды в домашних условиях между визитами к парикмахеру. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт Анастасия Фомина.

Она отметила, что стремление к ухоженной внешности больше не требует сложного набора косметических продуктов, а базируется на правильном подборе нескольких целевых средств. Основой ежедневной рутины остается тщательное очищение кожи головы и волос от остатков пасты, воска или глины для укладки.

При выборе уходовых средств специалист посоветовала обращать внимание на наличие кератина для гладкости, а также пантенола и гиалуроновой кислоты для качественного увлажнения. Для самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида обычно достаточно базового очищения, подходящего стайлинга и специального масла для бороды.

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