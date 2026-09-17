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Дерматолог Стахурлова дала советы по уходу за кожей осенью

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Осенью коже требуется особый деликатный уход и подготовка к профессиональным косметологическим процедурам для защиты от стресса и преждевременного старения. Об этом радио Sputnik рассказала врач-дерматолог-онколог, трихолог, косметолог Виктория Стахурлова.

Специалист подчеркнула, что очищение должно быть мягким и проводиться дважды в день без эффекта стянутости, а вечерний уход необходимо дополнять питательными средствами с ретинолом или азелаиновой кислотой. Эксперт рекомендовала использовать универсальный протокол, включающий применение успокаивающего тоника без спирта и нанесение восстанавливающего крема с антиоксидантными свойствами.

Также врач посоветовала ежедневно применять солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 50, контролировать уровень сахара в крови и регулярно сдавать анализы на витаминно-минеральный состав. По ее словам, этот период идеально подходит для подготовки к лазерным шлифовкам и удалению сосудистых образований под наблюдением специалиста.

Домашние маски на основе лимона, соды, уксуса и других натуральных продуктов способны вызвать сильные ожоги, контактный дерматит и серьезное раздражение кожи лица. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Эвелина Кулешова.

Специалист отметила высокую чувствительность кожи лица и призвала крайне осторожно относиться к компонентам с высокой концентрацией кислот, щелочей и эфирных масел. Эксперт предупредила, что лимонный сок повышает чувствительность к ультрафиолету и грозит пигментацией, а пищевая сода разрушает естественный защитный барьер из-за щелочной реакции. Нанесение неразбавленного уксуса или перекиси водорода может привести к химическим ожогам и сильной сухости, поэтому такие средства категорически не подходят для регулярного косметического ухода. Активные вещества в составе чеснока, лука и корицы часто провоцируют аллергию, а крупные кристаллы соли или сахара травмируют эпидермис и усиливают воспаления при акне.

Ранее врач-гематолог развенчал миф о «ферритиновом лице».
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