На заметку будущим выпускникам. Ректоры вузов поделились итогами приема

В издательском доме «Аргументы и факты» прошел круглый стол с ректорами и руководителями ведущих вузов. На встрече также присутствовала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Заседания «Клуба ректоров» в гостиной «АиФ» уже стали доброй традицией.

Гостиная для ректоров

«На рубеже XVIII-XX веков в Круглом зале бывшего особняка Ивана Барышникова собирались представители творческой интеллигенции (к слову, здесь с сентября 1823-го по май 1824 года трудился над „Горем от ума“ Александр Грибоедов — прим. ред.), представители политики, а теперь мы попробуем порассуждать о самых важных вопросах, которые стоят перед высшей школой сегодня», — рассказала первый заместитель генерального директора издательского дома «Аргументы и факты», доцент Финансового университета при Правительстве РФ Марина Мишункина. Она отметила, что обсуждение не ограничится словами, а будет иметь конкретный итог — протокол с предложениями, который направят министерству.

Марина Мишункина. Фото: АиФ

«Это стратегически важные встречи, потому что вопросы образования сегодня волнуют всех — и молодежь, и их родителей», — подчеркнул генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты», доцент факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук Руслан Новиков.

Руслан Новиков. Фото: АиФ

Темы для обсуждения сразу обозначил один из соведущих круглого стола, заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики» Александр Милкус. Как развиваться высшей школе, чем помочь абитуриентам и их родителям с прицелом на следующую приемную кампанию, а также каково место искусственного интеллекта в образовании и как вузам реализовать концепцию цифровой грамотности, подписанную недавно премьер-министром Мишустиным.

Александр Милкус. Фото: АиФ

Половина — по олимпиадам, остальные — по ЕГЭ

Первый вопрос Александр Милкус адресовал ректору Национального исследовательского ядерного университета: как прошла приемная кампания в этом году?

«Мы довольны результатами приемной кампании этого года, — сообщил ректор МИФИ Владимир Шевченко. — Наш университет исторически структурирован как московская площадка и 14 филиалов в атомных городах нашей страны (из них пять в закрытых городах ядерно-оружейного комплекса, где мы готовим будущих хранителей ядерного щита нашей Родины). На московской площадке средний балл ЕГЭ поступивших — 98,1, если не считать льготные и целевые категории. Это самый высокий результат за всю историю университета. Понятно, что сыграл роль в том числе общий рост среднего балла ЕГЭ по стране. К сожалению, не всегда абитуриент, которого мы хотим видеть своим студентом, может похвастаться высоким баллом ЕГЭ. Он в это время не к ЕГЭ готовился, а китайскую лазерную рулетку, купленную на макретплейсе, разбирал, чтобы понять, как она работает. Но он наш человек, и у нас есть разные способы таких людей тоже не потерять».

Владимир Шевченко. Фото: АиФ

По словам ректора, примерно половина абитуриентов поступила в МИФИ по результатам олимпиад. Но это нисколько не ущемило права тех, кто сдавал только ЕГЭ. «Всех высокобалльников, которые к нам хотели поступить, мы приняли на обучение за счет средств вуза, даже если они шли на те направления, которые уже были полностью заняты олимпиадниками», — отметил Владимир Шевченко.

Нужны ли какие-то решения по внесению изменений в правила поступления в вузы на федеральном уровне?

«Ряд университетов ведут политику по уменьшению набора олимпиад, за победу в которых они дают право поступления без вступительных испытаний, — продолжил руководитель вуза. — Мы не считаем, что здесь нужны существенные изменения на федеральном уровне. У ведущих университетов, в которых эта проблема стоит, достаточно собственных инструментов, чтобы регулировать, победителям каких олимпиад давать право поступления без вступительных испытаний, а каких — нет. При этом механизм увеличения количества бюджетных мест на наиболее востребованные направления назрел и не первый год обсуждается. Если очень высокобалльные абитуриенты очень хотят что-то изучать — прикладную математику и информатику, например, — почему бы нам не последовать этому желанию и не разработать механизм, который на будущую приёмную кампанию позволит увеличивать количество бюджетных мест на эти очень востребованные направления? Тем более эти направления имеют прямое отношение к технологическому суверенитету страны».

Учить будет чат-бот?

Любому педагогу известно, что человек учится только тогда, когда делает что-то самостоятельно. В эпоху нейросетей и чат-ботов с искусственным интеллектом с самостоятельностью возникает большая проблема. И как тут проверять знания?

«Прекратить воспроизведение тех контрольных мероприятий, которые потеряли свой смысл, — считает Владимир Шевченко. — Например, написание домашних эссе. И, как это ни страшно звучит, написание дипломных работ. Мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы избежать ситуаций, когда студент или школьник задаёт задачу (чат-боту — прим. ред.), получает решение, и акта понимания у него не случилось, потому что решение было дано. Значит, мы будем придумывать такие задачи, чтобы это было невозможно».

По мнению ректора, движение идёт в сторону возвращения к средневековому университету, где основой была личная коммуникация учителя и ученика, студента и профессора. И здесь уже никакой искусственный интеллект и микронаушник не помогут. «Роль субъективного начала в образовании, в воспроизводстве именно атрибуции понимания, когда два человека с мелом у доски о чём-то вместе рассуждают и разговаривают, будет усиливаться. Но доля этого в высшем образовании будет уменьшаться. Значительная часть мирового высшего образования будет переходить к тому, что человек будет общаться с обучающим чат-ботом, с ассистентом и будет нарабатывать компетенции, необходимые для выполнения определённых трудовых функций. В системе образования (мировом и российском тоже) будет нарастать сегрегация между теми образовательными методиками, программами, вузами, которые будут настаивать на том, что вы должны понимать, что вы делаете (не работать по инструкции, а быть способным написать инструкцию), и всеми остальными», — уверен профессор Шевченко. Вот такой прогноз, к которому надо быть готовыми.

Пошли в инженеры и аграрии

В целом же все руководители технических вузов отметили возросший рост интереса к инженерным профессиям — пришло больше студентов с более высокими баллами. Например, в Московском государственном строительном университете минимальный проходной балл вырос сразу на 20. «На самую топовую специальность „Строительство уникальных зданий и сооружений“ (шестилетний специалитет) проходной балл составил 267», — сообщил ректор МГСУ Павел Акимов.

Павел Акимов. Фото: АиФ

«По инженерным специальностям мы преодолели планку в 80 баллов (средний балл ЕГЭ поступивших — прим. ред.). Для вуза, который всегда являлся классическим, а инженерные направления только в последние годы стали развиваться, это очень хороший результат, которым мы гордимся», — рассказал ректор Национального исследовательского Нижегородского университета Олег Трофимов.

Олег Трофимов. Фото: АиФ

В МГТУ СТАНКИН средний балл ЕГЭ поступивших превысил 80. «Впервые в СТАНКИН пришли поступать больше десяти тысяч человек на первый курс. Такого не было никогда, и это отражение внимания к инженерным профессиям, их популярности у абитуриентов и понимания, что, связав свою судьбу с инженерным делом, они делают хороший вклад в будущее и обеспечивают себе гарантированные и интересные рабочие места. Вырос больше, чем в полтора раза, целевой прием, баллы тоже очень хорошие», — сообщил ректор университета Борис Падалкин.

Борис Падалкин. Фото: АиФ

Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев сообщил о высоких показателях целевого приема: «В этом году нам было выделено более 450 целевых мест, мы уже заполнили больше 360, в процентном соотношении среди вузов это достаточно высокий показатель. В медицине почти все целевые места сразу заполнились, и на общий набор осталось достаточно мало. Я этому сам удивился. Также поступают ребята-участники специальной военной операции. В этом году таких студентов около 40».

Более того, заметно повысился интерес к аграрным профессиям у молодежи. И это при том, что в аграрные вузы до последнего времени шли абитуриенты с самыми низкими баллами. Но ситуация изменилась.

«В сравнении с прошлым годом, в шесть раз увеличилось количество желающих поступить в наш университет, — рассказала ректор Государственного университета народного хозяйства имени Вернадского Елена Певцова. — Это говорит о том, что появилась мода на агропрофессии, на профессии, которые связаны с созданием благоприятной продовольственной безопасности в нашем государстве, созданием продуктов питания, которые бы обеспечивали нормальное существование человеческой цивилизации. И эти профессии действительно позволяют ребёнку выстраивать успешную образовательную траекторию. Согласно данным национального рейтинга по трудоустройству Минтруда, наш Государственный университет народного хозяйства имени Вернадского занял первое место по трудоустройству. Это очень здорово, потому что означает: те профессии, которые ребята сегодня выбирают и которые казались не очень модными вчера, становятся важным фактором успеха профессиональной траектории человека».

Елена Певцова. Фото: АиФ

Магнит для абитуриентов

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент назвал развитие Дальнего Востока приоритетной задачей. Чтобы ее реализовать, нужны кадры. И это уже вызов для университетов наших восточных регионов.

«Мы ориентируемся на очень плотную связку с предприятиями, с нашими отраслевыми партнёрами. Только стоя рука об руку, мы получаем мотивированных абитуриентов», — отметил ректор Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин.

К слову, с Тихоокеанским университетом «АиФ» связывает не только дружба, но и важный проект «Время дронов», где «Аргументы и факты» рассказывают о разных видах беспилотных авиационных систем, помогающих сделать нашу жизнь комфортнее, а экономику эффективнее.

Не секрет, что многие вузы в регионах, даже очень хорошие, часто недосчитываются абитуриентов, потому молодежь стремится уехать в Москву, а то и за границу. В случае с Дальним Востоком конкуренцию составляют еще и вузы Китая. И Тихоокеанский университет нашел выход.

Заседание «Клуба ректоров» в гостиной «АиФ». Фото: АиФ

«У нас растёт количество сетевых программ как внутри города, внутри региона с университетами Дальнего Востока, так и с ведущими отраслевыми университетами Российской Федерации, — делится Юрий Марфин. — Такая кооперационная модель позволяет нам дать искомое тем ребятам, которые хотели бы уехать, например, в вузы центра России: через сетевые программы мы можем им предложить подобное образование здесь, на Дальнем Востоке. Это позволяет наладить обмен студентами внутри Дальневосточного федерального округа и дать более качественное образование в каждом из университетов».

Ректор Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема Наталья Баженова отметила, что максимальный спрос среди абитуриентов в этом году был на инженерные направления подготовки и на педагогическое образование. Здесь знают свои секреты, как не растерять лучшие кадры.

«Ребят вдохновляет то, что во время обучения они создают продукты — готовые разработки, которые формируют чувство сопричастности с территорией. Например, студенты в период обучения по заказу Законодательного собрания Еврейской автономной области создали медаль „Общественное признание“, которая будет вручаться людям. Также наши дизайнеры разработали памятник учителю, который будет возведен в Еврейской автономной области. Когда через образование ребята реализуют реальные кейсы, приземленные на территории, создается история поводов для гордости. Мы создаем такие „магниты“, чтобы удержать специалистов на Дальнем Востоке», — рассказала Наталья Баженова.

Так что выпускникам следующего года, планирующим поступать в вузы, уже есть над чем задуматься и взять на заметку. Как верно заметил ректор СТАНКИНа Борис Падалкин, выбирать вуз нужно не по принципу «куда хватает баллов», не гнаться за вступительной модой, а ориентироваться на то, что интересно самому. Тогда и учеба будет увлекательнее, и время, потраченное на обучение профессии, точно не пройдет впустую.