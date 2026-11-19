Российский боец спас ребенка от украинского дрона при эвакуации из Константиновки в ДНР ценой собственной жизни. Казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как боевики ВСУ издеваются над людьми.

Напомним, девочка Аня из Константиновки рассказала, как ее спас российский боец. Соответствующий ролик опубликовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Девочка рассказала, что ее мама умерла от попадания украинского снаряда в их дом. После этого Аня провела в подвале примерно пять месяцев, лишь изредка выходя из дома. Российский боец заметил ее у колодца, куда девочка ходила за водой.

После встречи военный начал приносить ребенку продукты, навещал ее, а перед его отпуском девочка попросила помочь ей покинуть город. По дороге их заметил украинский дрон, военный спрятал ребенка, а сам попал под удар.

«Все военные, которые сегодня спасают людей, рискуя своей жизнью, достойны награды. И тот боец, который спас девочку, достоин награды. Он достоин того, чтобы о нем помнили, в том числе в том городе или населенном пункте, откуда он ушел в зону спецоперации. На примере таких солдат нужно воспитывать наших детей, чтобы они воочию убеждались, что герои живут рядом с ними. Боец отдал жизнь ради того, чтобы девочка жила и росла дальше. Это не единичный случай. Многие наши бойцы получают ранения, спасая женщин, стариков, детей. Они отдают свои бронежилеты, свои каски мирным жителям, а осколки принимают на себя», - пояснил эксперт.

Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии.

Водолацкий рассказал, как проходит эвакуация мирных жителей в Константиновке и почему украинские боевики продолжают убивать граждан.

«То, что эвакуация проходит под постоянными обстрелами боевиков, террористов, это мягко сказано. Они просто озверели, забрасывают все дороги, тропинки и участки, где находятся люди, минами, кассетными боеприпасами, гоняются за мирными гражданами с помощью различных беспилотников. Российские военные каждый день находят в подвалах, заброшенных погребах людей, которые скрываются от украинских фашистов. Люди не подают сигналы, боятся, что это нацисты пришли их убивать. Поэтому наши бойцы обследуют каждый дом, все объекты соцкультбыта, где люди могут прятаться. Чаще всего они находятся в плохом состоянии, они истощены, находились без пропитания длительное время. Наши бойцы не только спасают их, но и сразу оказывают первичную медицинскую помощь», - пояснил эксперт.

Водолацкий подчеркнул, что эвакуация продолжается, несмотря на атаки со стороны ВСУ, которые продолжаются 24 часа в сутки.

«Фашисты утюжат Константиновку своим летальным оружием, которое поставляет им Запад. Они делают это для того, чтобы люди не выходили из подвалов и погибали прямо там. Но российские бойцы все равно продолжают спасать местных жителей», - добавил генерал.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ситуация в Константиновке не намного отличается от той, что была в Алешках.

Он отметил, что есть ряд населенных пунктов, которые с одной стороны контролирует РФ, но с другой стороны они еще находятся в зоне досягаемости беспилотников и других дальнобойных средств противника. В данном случае даже средства средней дальности ВСУ кошмарят мирное население