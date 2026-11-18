Украинские власти объявили о принудительном вывозе жителей поселка Балабино, расположенного в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило издание РБК-Украина.

Отмечается, что организационные мероприятия по перемещению граждан затронут 184 человека, включая 85 несовершеннолетних из 80 семей. Реализация планов по эвакуации запланирована на текущую неделю.

Данный населенный пункт находится на восточном берегу реки Днепр. Он граничит с Коммунарским районом города Запорожье на севере и с поселком Кушугум на юге.

Известно, что украинские власти регулярно инициируют подобные действия по мере приближения линии боевого соприкосновения. В марте Владимир Зеленский утвердил нормативный акт, разрешающий вывоз детей из зон активных боевых действий без получения согласия их законных представителей.

Ранее сообщалось, что украинский Ощадбанк закрывает все отделения в Краматорске.