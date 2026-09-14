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Багреева: к Порталу поставщиков Москвы присоединился 48-й регион-заказчик

Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

К столичному порталу поставщиков присоединились госзказчики из Камчатского края, который стал 48-м регионом-заказчиком на платформе. О расширении географии портала и растущем интересе регионов к возможностям ресурса рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В сентябре к ресурсу подключился уже 48-й регион – Камчатский край. Теперь государственные организации Камчатки смогут приобретать необходимые им товары или услуги у поставщиков со всей страны, а работающие на портале предприниматели получат здесь новый рынок сбыта», - отметила Мария Багреева. 

Она также напомнила, что предприниматели Камчатки работают на портале с 2014 года, предлагая различные товары и услуги: от косметики до образовательных и развлекательных услуг. По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на сегодняшний день на портале зарегистрировано 150 камчатских предпринимателей.

«Мы ожидаем, что присоединение региона в качестве заказчика будет способствовать росту этого показателя, так как поставщики получат возможность заключать договоры с местными учреждениями на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг без лишних издержек», – добавил Пуртов. Он также напомнил о простоте работы на портале – все сделки совершаются в электронном виде и не требуют сложной подготовки, что позволяет предпринимателям развиваться и масштабировать бизнес.

Всего с начала года к порталу поставщиков присоединилось пять новых регионов-заказчиков, в числе которых Курская и Липецкая области, Еврейская АО, а также Донецкая Народная Республика, о присоединении которой недавно рассказывал мэр города Сергей Собянин.

Напомним, что портал поставщиков, созданный в 2013 году, является крупной межрегиональной платформой закупок малого объема – здесь размещают заказы государственные и муниципальные заказчики из более чем половины регионов России, а свои товары, работы и услуги предлагают поставщики со всей страны.

Больше информации о столичном портале поставщиков и его развитии можно найти на официальном канале столичного комплекса экономической политики в МАКСе.
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Обществоэкономика МосквыМария Багреева
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