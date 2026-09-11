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Багреева: задача тарифного регулирования – соблюдать баланс интересов

Мария Багреева на конференции «Эволюция тарифного регулирования»
Мария Багреева на конференции «Эволюция тарифного регулирования» Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о ключевой задаче тарифного регулирования. По ее словам, главное — это баланс между адекватным уровнем тарифов для потребителей и необходимостью учитывать в тарифах все затраты регулируемых организаций, которые позволили бы им качественно оказывать услуги. Такое заявление заммэра сделала в рамках пленарного заседания IV научно-практической конференции «Эволюция тарифного регулирования 2026», которая проходит сегодня в Санкт-Петербурге.

«Тарифное регулирование движется по пути предоставления регуляторами все большего количества инструментов, которые бы позволили решать ключевые задачи отрасли», — отметила Багреева.

По словам заммэра, одним из таких инструментов стали регуляторные соглашения, которые с 2024 года заключаются в сфере электроэнергетики, где уже показали свою эффективность, помогая сокращать перекрестное субсидирование в отрасли, при котором занижение тарифов для одной категории потребителей компенсируется повышением для другой, а также устанавливать экономически обоснованные тарифы.

Напомним, что регуляторные соглашения заключаются между регионами и ресурсоснабжающими организациями: первые утверждают долгосрочные тарифы на срок не менее пяти лет, а компании обязуются поставлять ресурсы, достигать необходимых показателей и выполнять согласованную инвестиционную программу. С 1 сентября 2026 года они будут распространены на новые отрасли: тепло- и водоснабжение.

Также в своем выступлении Мария Багреева рассказала об инициативах Москвы по дальнейшему совершенствованию тарифного регулирования. Например, консолидация активов в регулируемых отраслях поможет повысить эффективность управления, обеспечить качество и надежность предоставления услуг. А синхронизация подходов в различных сферах ресурсоснабжения поможет повысить прозрачность тарифного регулирования. Для этого предлагается использовать самые эффективные и проверенные практики в различных отраслях ресурсоснабжения.

Отмечается, что все эти инициативы направлены на решение ключевых задач отечественного ЖКХ, в том числе рост качества управления отраслью, высвобождение средств на модернизацию и развитие инфраструктуры и другие.

В рамках конференции Москва, Санкт-Петербург и Севастополь подписали отраслевое соглашение об информационно-консультационном сотрудничестве, которое, по словам заммэра, должно стать важной частью работы в сфере тарифного регулирования.
«Оно позволит сформировать комплексный подход и выработать единую позицию по совершенствованию тарифного регулирования в трех городах федерального значения, а также улучшит обмен информацией между всеми участниками соглашения», — добавила Багреева.
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