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Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР

Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточняется в сводке ведомства, населенный пункт перешел под контроль российских военных в результате решительных действий подразделений группировки.

Накануне, 11 сентября, Минобороны также сообщало о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР — Зоревки и Новогришина. По данным российского оборонного ведомства, Зоревку освободили военнослужащие группировки войск «Восток», а Новогришино заняли подразделения группировки «Центр».

Паблик «Воин DV», освещающий действия группировки «Восток», сообщил, что в ходе боев за Зоревку российские подразделения уничтожили до двух взводов военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, по информации паблика, украинская сторона потеряла две бронемашины, пять автомобилей, три роботизированных комплекса и более двух десятков тяжелых гексакоптеров.
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