Бойцы ВС России пресекли попытки ВСУ выйти из «котла» в Харьковской области

Бойцы российской группировки войск «Север» пресекли две попытки штурмовых групп ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военнослужащие пытались прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино.

Группировка «Север» продолжает сжимать «котел» и расширять внешнюю зону контроля.

За сутки ВСУ в этом районе потеряли около 125 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. Еще двое украинских военнослужащих сдались в плен.

На других участках фронта в Харьковской и Сумской областях российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и трем бригадам территориальной обороны.

Согласно данным Минобороны, общие потери украинской стороны на этих направлениях за сутки превысили 215 человек. Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронемашины и 17 автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило о расширении котла для ВСУ в Харьковской области.