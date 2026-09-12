Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
172

Бойцы ВС России пресекли попытки ВСУ выйти из «котла» в Харьковской области

Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Бойцы российской группировки войск «Север» пресекли две попытки штурмовых групп ВСУ выйти из окружения в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военнослужащие пытались прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино.

Группировка «Север» продолжает сжимать «котел» и расширять внешнюю зону контроля.

За сутки ВСУ в этом районе потеряли около 125 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. Еще двое украинских военнослужащих сдались в плен.

На других участках фронта в Харьковской и Сумской областях российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и трем бригадам территориальной обороны.

Согласно данным Минобороны, общие потери украинской стороны на этих направлениях за сутки превысили 215 человек. Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронемашины и 17 автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило о расширении котла для ВСУ в Харьковской области.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ОбществоАрмияХарьковская областькотелВСУ
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть