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Группа ВСУ подорвалась на минах, пытаясь выйти из окружения под Волчанском

Florian Gaertner / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

На Волчанском направлении при попытке выйти из окружения на минах подорвалась группа украинских военных, предположительно из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Часть боевиков была уничтожена ударами FPV-дронов, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

Также в районе Малой Волчьей бойцы ВС РФ продвинулись вперед и отразили контратаку роты «Шквал» 72-й ОМБр. После комплексного огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в районе Волчанска в котле находится группировка из 3000 боевиков ВСУ.
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